Felfedezték a hízás rejtett okát – és nem az étel az

Ha megfeledkezünk a napi folyadékbevitelről, nemcsak fejfájással és száraz ajkakkal kell számolnunk. Egy friss kutatás szerint a hízás mögött is állhat egy ősi túlélési mechanizmus: ha a testünk nem jut elég folyadékhoz, „téli álom módba” kapcsol és elkezdi raktározni a zsírt – tájékoztat a FOCUS.

A folyadékhiány könnyen hízáshoz vezethet – Fotó: Unsplash

Hogyan kapcsolódik a zsír a vízhez és a hízáshoz?

Az állatvilágban régóta ismert: sündisznók, mormoták vagy medvék hónapokig élnek étel és víz nélkül a téli időszakban. A túlélés érdekében a testük a zsírt energiává és „metabolikus vízzé” alakítja, ami biztosítja a folyadékháztartás stabilitását. A vasopresszin nevű hormon szabályozza, mennyi vizet tart vissza a szervezet, és mikor halmozzon fel zsírt. Ősszel a hormon szintje megemelkedik: a test szomjas lesz, többet iszik, és felkészül a zord hónapokra a raktározott zsírral.

Miért történik ugyanaz az emberi testben?

A kutatás szerint az embereknél is hasonló folyamat zajlik: ha nem iszunk eleget, a test zsír formájában próbál vizet tartalékolni. Sok elhízott embernél magasabb a vasopresszin-szint, ami arra utal, hogy a zsírpárnák nemcsak a túlzott kalóriabevitel, hanem a test víztartalék-képzési stratégiájának jelei is. A modern étrend tovább fokozhatja a folyamatot: a fruktóz és a sófogyasztás erősíti a hormonválaszt, így a szervezet még több zsírt halmoz fel, még ha nincs is valós vízhiány.

Hogyan lehet megállítani a hízást?

A kutatók szerint a rendszeres folyadékbevitel megállíthatja a „téli álom” mechanizmust. A Német Táplálkozástudományi Társaság napi 1,5 liter vizet javasol felnőtteknek, főként tiszta vizet vagy cukormentes italokat. Melegben, sport vagy izzadás esetén a szükséglet ennél magasabb.

