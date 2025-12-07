Hihetetlen felfedezés Norfolkban, 400 éve nem látott pillanatot rögzített a kamera

Norfolkban 400 év után először figyeltek meg vadon élő hódot, aki a Wensum folyó partján építette házát a Pensthorpe természetvédelmi területen. Az állatot kameracsapdák rögzítették, amint rönköket húzott és kérget gyűjtött, hogy felkészüljön a télre. Ez az első szabadon élő hód a megyében, mióta a faj 2015-ben újra megjelent Anglia vidékein – írja a Guardian.

400 év után először figyeltek meg vadon élő hódot Norfolkban, a Wensum folyó partján.

A hód éjszakai életmódot folytat, növényevő, és elsősorban fűzfákat gyűjt. A rezervátum vezetője szerint az állat „tökéletes hód élőhelyet” talált: a terület sűrű növényzettel és nehezen megközelíthető részekkel rendelkezik, így biztonságosan élhet, miközben élelmet gyűjt.

400 éve nem láttak hódot Norfolkban

A hód érkezésének körülményei nem ismertek, lehet, hogy önállóan vándorolt a Wensum folyóhoz, de az sem kizárt, hogy emberi beavatkozás révén került a rezervátumba. A Beaver Trust szóvivője szerint jelenleg Angliában tíz vadon élő hódpopuláció található, más megyékben is láttak már szabadon élő példányokat.

Rejtélyes lyukakat tanulmányoznak a perui Andokban

Egy perui völgyben több mint 5000 darab egy vonalban lévő lyukak sora húzódik, ami évtizedek óta zavarba ejti a kutatókat. Nem tudni, mi célból készítették ezeket a perui lyukakat az ókori népek. Vannak olyan feltételezések, hogy védelmi célból készítették, vagy hogy raktárnak használták, esetleg a vizet gyűjtötték bennük, vagy kertészkedésre használták. Egy ausztrál egyetem tanulmánya némi fényt derít a rejtélyre.

Teljesen átírhatja a történelemkönyveket ez a Mexikóban talált 1500 éves koponya

Egészen különleges régészeti leleten dolgoznak mexikói kutatók. Egy szinte tökéletesen négyzet alakúra formált, 1500 éves koponya került elő a Sierra Madre Oriental hegyei közül, Tamaulipas államban. A felfedezés nemcsak rendkívül ritka, hanem új fényt vet a régió ősi kultúráira.



