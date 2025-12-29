A hólapátolás hasznos, de életveszélyes is lehet

A frissen hullott hó látványa sokakat örömmel tölt el, de a hólapátolás akár komoly kockázatot is jelenthet. A járdák és kocsibejárók takarítása nemcsak fárasztó, hanem bizonyos esetekben életveszélyes is lehet – számol be a New York Post.
Miért lehet veszélyes a hólapátolás?
Bár a mozgás általában jót tesz a szívnek, a hólapátolás extrém terhelést jelenthet, főleg azoknak, akik nem mozognak rendszeresen.
Dr. Barry Franklin, az Oakland University professzora szerint a nehéz hó eltakarítása akár a futópadnál is megterhelőbb lehet a szív számára.
A kutatások szerint már két perc intenzív hólapátolás után a résztvevők pulzusa a maximális érték 85%-át érte el, a legkevésbé edzett személyeknél pedig még magasabb volt. A hideg levegő és a fizikai erőfeszítés kombinációja miatt a vérnyomás megemelkedik, az erek összeszűkülnek, és a szívnek keményebben kell dolgoznia. Emellett a nehéz hó emelése és a lélegzet visszatartása tovább növeli a szív terhelését, ami hirtelen szívmegálláshoz vagy szívinfarktushoz vezethet.
Kik vannak a legnagyobb veszélyben?
A hólapátolás különösen veszélyes lehet azok számára, akik már rendelkeznek szív- és érrendszeri kockázatokkal, például: ülő életmód, elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, magas koleszterin, dohányzás, korábbi szívinfarktus vagy szélütés. Az ilyen személyeknek, valamint azoknak, akik bypass-műtéten vagy koszorúér-angioplasztikán estek át, érdemes kerülniük a hóeltakarítást.
Ha mégis vállalni kell a feladatot, a szakértők azt javasolják: lassan haladjunk, tartsunk rövid szüneteket, és a hó emelése és eldobása helyett válasszuk inkább a lapáttal eltolást.
Emellett fontos ismerni a szívprobléma jeleit, mint a mellkasi fájdalom, szédülés, szívdobogás vagy szabálytalan szívritmus. Ha ezek jelentkeznek, azonnal hagyjuk abba a munkát, és szükség esetén hívjuk a 112-t.
