Sokkoló új kutatás bizonyította, hogy repedezik a Hold felszíne – vajon veszélyes ránk?

A Holdról évtizedekig azt hittük, hogy geológiailag már élettelen, stabil égitest. Most azonban a kutatók azt állítják, hogy valójában folyamatos belső mozgások, úgynevezett holdrengések zajlanak, és ezek komoly következményekkel járhatnak – főként, ha emberi bázisokat tervezünk rá.

A Föld és a Theia ütközése, amelynek eredményeként a Hold létrejött

Fotó: MARK PATERNOSTRO/SCIENCE PHOTO L / MPA

Holdrengés: új bizonyítékok kerültek elő

A tudósok az Apollo 17 küldetés adatait és mintáit elemezve felfedezték, hogy a Taurus–Littrow völgy térségében felszíni elmozdulások történtek. Nem meteoritbecsapódás okozta őket, hanem szeizmikus aktivitás. A kutatás szerint egy aktív törésvonal, a Lee–Lincoln fault állhat a háttérben, és a holdrengések ereje akár a 3,0 magnitúdót is elérheti. Bár ez a Földön nem számít súlyosnak, a Holdon sokkal nagyobb hatása lehet.

Hol lehet biztonságos bázist építeni a Holdon?

A kutatók szerint a holdrengés esélye bármely adott napon 1 a 20 millióhoz, de hosszú távú jelenlét esetén ez az arány nő. Tíz év alatt már 1 az 5500-hoz az esélye egy jelentős eseménynek. Ezért az Artemis-program és más jövőbeli holdbázisok tervezésekor kiemelten figyelembe kell venni a geológiai viszonyokat. Nem szabad aktív törésvonalak vagy meredek geológiai peremek (scarps) közelébe építeni.

Tábor a Holdon (illusztráció)

Fotó: NASA

A Hold továbbra is mozog – és ez nem jó hír

A modern leszállóegységek, például a SpaceX Starship, érzékenyebbek lehetnek a talajmozgásokra, mint korábbi modellek. A kutatás azt is jelzi, hogy fejlettebb szeizmométerekre van szükség a Hold felszínén, amelyeket a következő küldetések telepíthetnek. A holdkutatás új fejezete kezdődhet: már nem csak a felszínre, hanem annak mélyebb, láthatatlan rétegeire is figyelni kell – írja a ScienceDaily.com.

A Hold keletkezése

A széles körben elfogadott elmélet szerint a Hold egy hatalmas kozmikus ütközés után jött létre. Egy Theia nevű, nagy méretű, fiatal bolygócsíra ütközhetett a Földnek, és az így szétszóródó törmelékből alakulhatott ki a Hold, amely azóta is állandó társunk az égen. Ez az ütközés nagyjából 4,5 milliárd évvel ezelőtt történhetett. A Föld ekkor fiatal volt, sem szerkezete, sem pályája nem nyerte el még végleges formáját. A becsapódás követően azonban a Föld mérete, belső struktúrája és Nap körüli mozgása egyaránt megváltozott. A Hold keletkezése ennek az óriási ütközésnek az egyik legfontosabb következménye – írja a ScienceDaily.com.