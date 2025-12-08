Integetett a kamerának, majd kimászott a hőlégballon kosarából és leugrott

A coroneri vizsgálat részletei szerint a férfi, Jesus Lato Garzon egy szeptemberi Virgin Balloon Flights-járaton veszítette életét, miután a repülés során kimászott a hőlégballon kosarából, és mintegy 1000 láb (több mint 300 méter) magasból a mélybe zuhant. A nyomozás során kiderült: Garzon a ballont irányító pilóta kamerája felé fordulva még mosolygott és integetett, mielőtt megfordult, és átmászott a kosár peremén – írja a The Mirror.

Hőlégballon-baleset: a coroneri vizsgálat szerint öngyilkosság történt a brit repülésen

Fotó: Pexels

A Sussex Police detektív őrmestere, Elaine Keating elmondta: minden olyan gyorsan történt, hogy sem a pilóta, sem az utasok nem tudtak beavatkozni. A coroneri ítélet végül egyértelműen öngyilkosságként zárta az ügyet.

Hőlégballon-baleset: a vizsgálat megállapításai

A férfi holttestét később a sussexi A272-es út melletti mezőn találták meg. Személyes tárgyai között egy kézzel írt üzenet is volt, amelyben

Garzon utasításokat adott saját testének későbbi eljárásáról.

A coroneri indoklás szerint ez is azt támasztotta alá, hogy szándékos cselekedetről volt szó.

A tragédia napján Garzon kora reggel érkezett a Dunsfold Aerodrome repülőtéren tartott felszállásra, azonban a köd miatt a repülést több mint két órával elhalasztották. A ballon végül 8:45 körül szállt fel a közeli Adversane település mellől.

Érdekességként a vizsgálat során elhangzott: Garzon korábban kollégáinak többször mondta, hogy fél a magasságtól.

A hatóságok együttérzésüket fejezték ki

A coroneri meghallgatáson S. Morgan hangsúlyozta:

Ez az eset végtelenül tragikus, és mély részvétemet szeretném kifejezni az elhunyt családjának.

Kiemelte, hogy bár a történtek okait nem lehet teljes bizonyossággal megfejteni, a férfi cselekedetei tudatos, előzetesen megfontolt szándékról árulkodtak.

A baleset körülményei rávilágítanak arra is, hogy a hőlégballonos repülések során a személyzetnek ugyan szigorú biztonsági előírásokat kell követnie, de ilyen rendkívüli helyzeteket szinte lehetetlen megakadályozni.

