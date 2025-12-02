Hírlevél

Lőni se tudnak, nemhogy kormányozni: hatalmas bakit csináltak az ukránok

Csúnyán kigúnyolták Macront, amiért Zelenszkijjel találkozott

Ellopták egymás elől a showt! Ellie Goulding és Sienna Miller is hatalmas bejelentést tett

1 órája

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Nem csupán a divatról szólt az idei Fashion Awards díjátadó, ugyanis két világsztár is itt rántotta le a leplet várandósságáról. A hollywoodi babák érkezését Ellie Goulding énekesnő és Sienna Miller színésznő jelentette be, mindkét sztár büszkén mutatta meg pocakját.
babaEllie GouldingsztárSienna Miller

Ellie Goulding énekesnő és Sienna Miller színésznő mindenkit meglepett: mindkét sztár gyermeket vár! A hírességek gömbölyödő pocakkal jelentek meg a 2025-ös Fashion Awards díjátadón Londonban. A hollywoodi babák érkezése mindenkit felcsigázott, a két sztár meglepetése volt az este legnagyobb örömhíre – írja a DailyMail

Hollywoodi babák a vörös szőnyegen: Ellie Goulding és Sienna Miller is babát vár
Hollywoodi babák a vörös szőnyegen: Ellie Goulding és Sienna Miller is babát vár  Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Hollywoodi babák a láthatáron

Ellie Goulding első gyermekét várja új párjától, Beau Minniear-tól, az énekesnőnek már van egy négyéves kisfia, Arthur, volt férjétől, Caspar Joplingtől. Ellie Goulding és Beau Minniear kapcsolata viszonylag új: a pár körülbelül hat hónapja van együtt, miután a énekesnő tavaly korábban elvált öt év házasság után Caspar Joplingtől. 

Sienna Miller második gyermekét várja barátjától, Oli Greentől, akivel négy éve alkotnak párt. A színésznő egy áttetsző ruhában mutatta meg büszkén a pocakját. 

A Fashion Awards díjátadót a divatipar egyik legjelentősebb eseményeként tartják számon, ahol kiderül, hogy az évben kik járultak hozzá leginkább a divat megújulásához. 

