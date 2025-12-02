Ellopták egymás elől a showt! Ellie Goulding és Sienna Miller is hatalmas bejelentést tett

Ellie Goulding énekesnő és Sienna Miller színésznő mindenkit meglepett: mindkét sztár gyermeket vár! A hírességek gömbölyödő pocakkal jelentek meg a 2025-ös Fashion Awards díjátadón Londonban. A hollywoodi babák érkezése mindenkit felcsigázott, a két sztár meglepetése volt az este legnagyobb örömhíre – írja a DailyMail.

Hollywoodi babák a vörös szőnyegen: Ellie Goulding és Sienna Miller is babát vár Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Hollywoodi babák a láthatáron

Ellie Goulding első gyermekét várja új párjától, Beau Minniear-tól, az énekesnőnek már van egy négyéves kisfia, Arthur, volt férjétől, Caspar Joplingtől. Ellie Goulding és Beau Minniear kapcsolata viszonylag új: a pár körülbelül hat hónapja van együtt, miután a énekesnő tavaly korábban elvált öt év házasság után Caspar Joplingtől.

Ellie Goulding is expecting her second baby! 🍼 The "Lights" singer debuted her bump at The Fashion Awards 2025 at the Royal Albert Hall. This will be her first child with boyfriend Beau Minniear. 📸: WireImage; AP pic.twitter.com/1bVfKeKIua — Page Six (@PageSix) December 1, 2025

Sienna Miller második gyermekét várja barátjától, Oli Greentől, akivel négy éve alkotnak párt. A színésznő egy áttetsző ruhában mutatta meg büszkén a pocakját.

Sienna Miller Reveals Her Baby Bump In Givenchy On The Fashion Awards Red Carpet #FashionAwards25 pic.twitter.com/CeGBstCzwd — LDNFASHION (@LDNfashion) December 1, 2025

A Fashion Awards díjátadót a divatipar egyik legjelentősebb eseményeként tartják számon, ahol kiderül, hogy az évben kik járultak hozzá leginkább a divat megújulásához.

Milliárdos esküvő: így szórakoztatta a vendégeket Jennifer Lopez

A világ egyik legfényűzőbb esküvőjét tartották Udaipurban, ahol a legnagyobb pompában ünnepelt a milliárdos Mantena család. A látványos ceremóniák egyik csúcspontja Jennifer Lopez fellépése volt, amely hatalmas visszhangot váltott ki világszerte. A hírességekben és pazar részletekben bővelkedő indiai luxusesküvő minden elemében túlmutatott a megszokotton, és Jennifer Lopez jelenléte csak tovább fokozta az érdeklődést.

Jessica Alba popsija elszabadult

A 44 éves amerikai színésznő ismét felrobbantotta az internetet. Jessica Alba tanga bikiniben sétált a homokos parton új párjával, Danny Ramirezzel, és a képek láttán a rajongók teljesen megőrültek. A felvételen Alba és a Marvel-univerzumból ismert Ramirez mezítláb sétálnak a parton, a színésznőn pedig egy vöröses barna tanga bikini látható, amiből értelemszerűen a formás feneke is kilátszik.