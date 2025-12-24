Elég kínos: Steven Spielberg ezért nem állt szóba évekig Ben Affleck-kel

A színész számára kínos hollywoodi történetet Mike Binder filmrendező mesélte el Stephen Baldwin One Bad Movie című műsorában. Binder elmondása szerint Spielberg eredetileg érdeklődött a Man About Town című film rendezése iránt, sőt, személyesen kérte fel őt forgatókönyvírásra – közölte a New York Post.

Ha igaz is a hollywoodi történet, Steven Spielberg és Ben Affleck valószínűleg már nem haragszanak egymásra, legalábbis erre utal, hogy a 2013-as Oscar-gála előtt mosolyogva fogtak kezet

Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hollywoodi történet: Spielberg és Affleck kínos incidense

A projekt azonban váratlanul megfeneklett, amikor Ben Affleck csatlakozott volna a filmhez főszereplőként. Binder szerint Spielberg ekkor egyértelműen nemet mondott:

Nem. Vele nem dolgozom. Bárki mást, csak őt ne.

A rendező hivatalosan azzal indokolta döntését, hogy Affleck előző filmjei – köztük a Jennifer Lopez főszereplésével készült Gigli – csúfosan megbuktak, ám Binder szerint volt egy sokkal személyesebb oka is.

A történet szerint Affleck – aki akkoriban Gwyneth Paltrow-val, Spielberg keresztlányával járt – egy családi nyaralás során összetűzésbe került Spielberg kisfiával. A rendező állítólag úgy mesélte az incidenst, hogy a gyerek játék közben meglökte Afflecket, aki ruhástul a medencébe esett, majd dühében felkapta a fiút és visszadobta a vízbe, amitől a gyerek sírva fakadt.

Nem szeretem őt. Hideg ember. És nem akarok vele dolgozni

– mondta állítólag Spielberg Bindernek.

Amikor Binder később közölte Affleckkel, hogy a film mégsem valósul meg, a színész rögtön ráérzett az okra.

Steven Spielberg elmondta neked, hogy bedobtam a gyerekét a medencébe, igaz?

– kérdezte ingerülten.

A projekt végül teljesen szétesett, Binder maga rendezte meg a filmet, amely egyenesen DVD-n jelent meg, és komoly sikert nem aratott. Az ügy évek múltán már inkább vicc tárgya lett. Binder elmondta, hogy 2013-ban, amikor Affleck Argo című filmje legyőzte Spielberg Lincolnját az Oscar-gálán, egy tréfás üzenetet küldött a színésznek:

Ma este akár Spielberg egész családját a medencébe dobhatnád.

Affleck válasza rövid volt, de beszédes:

Ezen olyan jót röhögtem, hogy majdnem megfulladtam.

Steven Spielberg és Ben Affleck képviselői egyelőre nem kommentálták az ügyet.