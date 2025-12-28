Évtizedek óta jégbe fagyott holttest került elő – videó

Hírlevél
Az Everest jégmezői ezúttal egy évtizedek óta rejtett maradványt tártak fel. A hegymászó holtteste ismét figyelmeztet, milyen végzetes lehet a hegy.
Újabb holttestet találtak a Mount Everesten, miután az olvadó jég felszínre hozta egy hegymászó évtizedes maradványait. A holttest megjelenése ismét emlékeztet arra, hogy a világ legmagasabb hegyén a természet diktálja a végső szabályokat.

holttest
Újabb holttest került elő az Everesten (illusztráció) – Fotó: BARTOMIEJ BARGIEL / Red Bull Content Pool

Az Everest nem felejt: újabb holttest bukkant fel a jég alól

A hegymászó, akinek maradványai most kerültek elő, évtizedeken át volt jégbe fagyva, mielőtt az olvadás miatt láthatóvá vált volna. A Mount Everesten jelenleg is több mint 200 holttest található, amelyeket a körülmények miatt sosem hoztak le.

