Évtizedek óta jégbe fagyott holttest került elő – videó

Újabb holttestet találtak a Mount Everesten, miután az olvadó jég felszínre hozta egy hegymászó évtizedes maradványait. A holttest megjelenése ismét emlékeztet arra, hogy a világ legmagasabb hegyén a természet diktálja a végső szabályokat.
Az Everest nem felejt: újabb holttest bukkant fel a jég alól
A hegymászó, akinek maradványai most kerültek elő, évtizedeken át volt jégbe fagyva, mielőtt az olvadás miatt láthatóvá vált volna. A Mount Everesten jelenleg is több mint 200 holttest található, amelyeket a körülmények miatt sosem hoztak le.
Négyen meghaltak egy görögországi lavinában
Négy ember holttestét találták meg pénteken a Görögország középső részén felvő Vardúszia-hegységben. Az áldozatokat lavina sodorta el.
Szívszorító felvételek: a hegymászás lett a végzete a híres influenszernek
Egy fiatal életét követelte egy tragikus baleset a Yosemite Nemzeti Parkban. A hegymászó tragédiája az El Capitan sziklafalán történt, ahol a 23 éves sportoló éppen élőben közvetítette útját a közösségi médiában. Rajongói döbbenten figyelték, ahogy a végzetes pillanatok képernyőn zajlottak.