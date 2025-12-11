Szívszorító történet: két évig feküdt holtan a lakásában egy férfi

A német rendőrség megrázó esetet tárt fel, amikor egy hannoveri lakásba belépve erősen bomlásnak indult maradványokra bukkant. A környéken jól ismerték az elhunyt visszahúzódó életmódját, ezért a hosszabb távollét sem keltett gyanút. A holttest a házban hónapokon, majd éveken át észrevétlenül maradt.

Megrázó: holttestet találtak – évek óta halott lehetett az idős férfi (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Holttestet találtak: több éve halott lehetett a férfi

A férfi ötvenes évei közepén járt, és szinte teljesen elszigetelten élt, így a szomszédok nem tartották szokatlannak, hogy hetekig nem látják. A postaládájában felgyülemlett levelek sem tűntek rendkívülinek, mivel korábban is előfordult, hogy hosszabb ideig nem járt a lakás környékén. Ez magyarázza, hogyan fordulhatott elő, hogy a holttest évekig feküdt, anélkül hogy bárki keresni kezdte volna.

A fordulatot az hozta, amikor a szomszédoknak feltűnt a füstérzékelő ismétlődő, éles sípolása. A készülék lemerülő eleme adott ki riasztást, ami végül a rendőrség kiérkezéséhez vezetett. A lakásba belépve a hatóságok és a tűzoltók egy erősen bomló testet találtak, amelyről úgy vélték, akár másfél–két éve is ott fekhetett.

A vizsgálat szerint az elhalálozás időpontja 2023 és 2025 januárja közöttre tehető. A hatóságok nem találtak idegenkezűségre utaló jelet, és a férfi elszigetelt életmódja magyarázatot ad arra, miért nem kereste őt senki. Az eset ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, mennyire könnyen előfordulhat, hogy egy magányos férfi teljesen eltűnik a környezete látóteréből.

A megrázó esetről a BILD számolt be.

