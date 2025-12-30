Holttest került elő egy eltűnt kisrepülőgép ügyében

Holttestet emeltek ki búvárok Angliában egy essexi víztározóból annak a kisrepülőgépnek az ügyében, amely vasárnap zuhant a Hanningfield víztározóba. A hatóságok szerint az elhunyt feltehetően a gép egyetlen utasa volt - tájékoztat a Daily Mail.

A holttest azonosítása hivatalos eljárás keretében zajlik

Fotó: KYLE MAZZA / NurPhoto

Holttest került elő a lezuhant kisrepülőgép ügyében

A rendőrséget vasárnap nem sokkal 14 óra után riasztották a Chelmsford és Billericay között fekvő Hanningfield víztározóhoz. A magántulajdonú Beagle B121 Pup típusú repülőgép a North Weald repülőtérről szállt fel, majd a víztározó térségében lezuhant.

A nyomozás során a mentőegységek, a brit Légibaleseti Vizsgáló Hivatal és a Metropolitan Police Service búvárai szonár segítségével átvizsgálták a meder alját. A kutatás roncsdarabok és egy holttest megtalálásához vezetett.

A repülési adatok szerint a gép a becsapódás előtt gyors süllyedést hajtott végre, és a térség felett többször is körözött. A rendőrség közölte: nem merültek fel gyanús körülmények, az ügy iratait a halottaskémnek adják át, az elhunyt hivatalos azonosítása folyamatban van.

