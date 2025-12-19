Egy szál alsóneműben, levágott kezekkel találtak egy holttestet Párizsban

A holttest a híres Pont Neuf közelében bukkant fel a víz felszínén, ahol egy fiatalokból álló csoport vette észre szerda délután. A rendőrség és a tűzoltóság rövid időn belül a helyszínre érkezett, majd kiemelték a férfi testét a folyóból – írja a Bild.

Rejtélyes holttest úszott a Szajnán - Pont Neuf, Párizs, Franciaország

Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr

A francia sajtó értesülései szerint az áldozat csak alsóneműt viselt, és már ekkor feltűnt egy különösen hátborzongató részlet.

Holttest a Szajnában: hátborzongató részletek derültek ki

A hatóságok közlése alapján

a férfi egyik keze hiányzott, mellkasán pedig két szúrt sebet találtak.

A szakértők úgy vélik, hogy a test már több hete a folyóban lehetett, mielőtt a felszínre került.

Rejtély övezi a halálesetet

A holttestet igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra szállították, ahol boncolás során próbálják megállapítani a halál pontos okát. Egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy bűncselekmény történt-e.

Az ügyészség óvatosságra int: szerintük a folyóban sodródó test sérülései akár a Szajnában található akadályokkal való ütközés során is keletkezhettek. A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek.

