Egy szál alsóneműben, levágott kezekkel találtak egy holttestet Párizsban

A holttest a híres Pont Neuf közelében bukkant fel a víz felszínén, ahol egy fiatalokból álló csoport vette észre szerda délután. A rendőrség és a tűzoltóság rövid időn belül a helyszínre érkezett, majd kiemelték a férfi testét a folyóból – írja a Bild.
A francia sajtó értesülései szerint az áldozat csak alsóneműt viselt, és már ekkor feltűnt egy különösen hátborzongató részlet.
Holttest a Szajnában: hátborzongató részletek derültek ki
A hatóságok közlése alapján
a férfi egyik keze hiányzott, mellkasán pedig két szúrt sebet találtak.
A szakértők úgy vélik, hogy a test már több hete a folyóban lehetett, mielőtt a felszínre került.
Rejtély övezi a halálesetet
A holttestet igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra szállították, ahol boncolás során próbálják megállapítani a halál pontos okát. Egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy bűncselekmény történt-e.
Az ügyészség óvatosságra int: szerintük a folyóban sodródó test sérülései akár a Szajnában található akadályokkal való ütközés során is keletkezhettek. A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek.
