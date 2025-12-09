Holttestek az autóban: parkoló kocsikból kerültek elő az áldozatok

A rendőrök vasárnap délelőtt 10:45 körül kaptak riasztást Williamsburg negyedében. Egy 61 éves férfit találtak eszméletlen állapotban egy parkoló autóban a Lynch Streeten, a Broadway közelében. A helyszínen készült videófelvételeken látható, ahogy a rendőrök kihúzzák a férfi holttestét egy fekete Chevrolet szedánból, amely egy BP-benzinkútnál, közvetlenül egy konténer mellett parkolt. A környék rendkívül forgalmas, ráadásul két metrómegálló is csak pár utcányira található – számolt be a New York Post.

Kevesebb mint egy nap leforgása alatt két holttest miatt riasztották a rendőröket Brooklynban (illusztráció) – Fotó: KYLE MAZZA / NurPhoto

A rendőrségi források szerint a férfi feltehetően természetes halált halt, ugyanakkor egyelőre nem tudni, mennyi ideig feküdt holtan az autóban, mielőtt bárki észrevette volna.

Másnap újabb holttest Brooklynban

Alig telt el egy nap, amikor hétfő reggel 7:30 körül újabb riasztás érkezett. Ezúttal Bath Beach városrészben, a Cropsey Avenue közelében, egy bérház mögött parkoló járműben találtak rá egy 32 éves ember élettelen testére. A férfi a vezetőülésben ült, és a hatóságok szerint túladagolás okozhatta a halálát.

Ebben az esetben sem tisztázott, mióta volt a holttest az autóban, mielőtt felfedezték.

Mindkét eset kapcsán a New York-i halottkém hivatalos vizsgálata fogja megállapítani a halál pontos okát. A rendőrség hangsúlyozta: a két haláleset nem függ össze, az ügyekben a nyomozás jelenleg is tart.

