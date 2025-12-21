Vérfagyasztó látvány fogadta a bolti dolgozót egy fagyasztóban, ellepték a rendőrök az üzletet

Hírlevél
Vasárnap reggel különös körülmények között találtak rá egy női holttestre egy miami-i üzletben, közvetlenül a nyitáskor. A rendőrség tájékoztatása szerint egy alkalmazott fedezte fel a holttestet az üzlet Little Havana városrészben található egységének raktárában.
A nő egy, a vásárlók elől elzárt hűtő-fagyasztó helyiségben feküdt, ahová normál esetben csak a személyzet léphet be. A hatóságok megerősítették, hogy a holttestre meztelen állapotban találtak rá, ami tovább növeli az ügy körüli rejtélyt írja a Fox News.

holttest
A holttestre egy üzleti dolgozó talált rá.
Fotó:  Unsplash

Hogyan kerülhetett a holttest az üzlet fagyasztójába?

Nem sokkal később kiderült, hogy az áldozat 32 éves volt és altatóorvosként dolgozott. A biztonsági kamerák felvételeinek előzetes vizsgálata alapján a rendőrség nem talált idegenkezűségre utaló jeleket. Ennek ellenére a nyomozás továbbra is folyamatban van, mivel nem tisztázott, miként juthatott be az üzlet üzemi területére. 

A nő Nicaraguából származott, két gyermeke édesanyja volt.

A család adománygyűjtést indított, hogy a holttestet hazaszállíthassák, és a nőt szülőföldjén helyezzék végső nyugalomra.

A fagyasztóban, térdepelve találták meg egy nő holttestét

Rejtélyes körülmények között bukkantak egy holttestre  Japánban, egy létesítmény üzemi fagyasztójában is nemrég, ahová civileknek nincs bejárása. A hatóságok szerint egyelőre nem utal semmi erőszakos bűncselekményre, mégis számos tisztázatlan részlet maradt azzal kapcsolatban, miként kerülhetett oda az áldozat.

Két női holttest egy fagyasztóban: családi vita vezetett a gyilkossághoz

Oklahomában egy bérelt lakás fagyasztóládájában találták meg két nő holttestét, akiket a rendőrség szerint egy nagymama és több ismerőse gyilkolt meg. A hatóságok közlése alapján a brutális bűncselekmény hátterében egy gyermekfelügyeleti joggal kapcsolatos konfliktus állt. A gyanúsítottakat őrizetbe vették, az ügyben több ember ellen folyik eljárás.

 

