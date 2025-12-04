Minden, amit a 159 áldozatot követelő hongkongi tűzvészről tudni érdemes

A november 26-i hongkongi tűz a Wang Fuk Court lakókomplexumban pillanatok alatt vált az elmúlt évtizedek egyik legtragikusabb eseményévé. A lángok olyan gyorsan terjedtek tovább a felújítás alatt álló épületek külső védőhálóján és egyéb gyúlékony anyagokon, hogy a katasztrófa órák alatt teljes toronyblokkokat pusztított el. A tragédiának eddig 159 ismert halálos áldozata van, 31 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Hongkongban azóta sorra tartják a megemlékezéseket, és a hatóságok történelmi léptékű szigorításokat rendeltek el az építkezéseken használt anyagok ellenőrzésére.
A hongkongi tűz: hogyan terjedhetett ilyen gyorsan a tragédia?
A vizsgálatok első megállapításai szerint a felújítás alatt álló toronyházakat borító védőháló nem felelt meg a lángállósági előírásoknak, ami drámaian felgyorsította a tűz terjedését. A lángok a hálón és a homlokzaton található gyúlékony elemek mentén szinte „felfutottak” az emeleteken, egymás után téve lakhatatlanná a hét toronyépületet.
Bernadette Linn Hon-ho, fejlesztési titkár bejelentette:
minden építés alatt álló házról szombatig el kell távolítani a jelenlegi hálókat,
és új, szigorú vizsgálati irányelvek lépnek életbe az építőanyagokra vonatkozóan. Ez mintegy 300 épületet érint Hongkong-szerte – tájékoztat a BBC.
Letartóztatások és felelősségre vonás a hongkongi tűz ügyében
A rendőrség eddig
legalább 15 embert vett őrizetbe gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.
A vizsgálatok jelenleg két irányban zajlanak: miért használtak szabványtalan, gyúlékony védőhálót, és hogyan terjedhetett át a tűz ilyen sebességgel egyik toronyról a másikra.
A rendőr-főkapitány, Joe Chow elmondta, hogy a hét torony belsejét már átvizsgálták, most pedig a leomlott bambuszállványok között keresnek további áldozatokat, ahol még lehetnek rejtett testek.
Eddig a 159 áldozatból 140-et azonosítottak – köztük van egy egyéves gyermek és 97 éves idős lakó is.
Megemlékezések Hongkong-szerte – és a túlélők fájdalmas visszatérése
A térségben azóta több helyszínen tartanak megemlékezéseket.
Családtagok, túlélők és önkéntesek gyertyákat gyújtanak a Wang Fuk Court előtt, ahol a kiégett épületek között csendes főhajtás jelzi az elhunytak tiszteletét.
Tudósítások szerint sok túlélő visszatért a romokhoz – köztük egy idős házaspár is, akik mindent elveszítettek.
A nő így emlékezett vissza:
Egy-két óra alatt minden eltűnt. Néztem, ahogy egymás után gyulladnak ki a blokkok. Teljesen tehetetlen voltam.
Lánya hozzátette:
Szeretnénk tudni az igazságot: volt-e hanyagság, korrupció, bármi, ami ehhez vezetett.
A hongkongi tűz után: országos szintű szigorítások történtek
A hongkongi kormány sürgős intézkedéseket vezet be:
- kötelező anyagvizsgálatok,
- új tűzvédelmi szabványok,
- és a teljes állványháló-állomány átvizsgálása várható.
A hatóságok szerint „minden felelőst a végsőkig elszámoltatnak”, ha bebizonyosodik a szabálytalanság.
