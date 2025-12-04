Minden, amit a 159 áldozatot követelő hongkongi tűzvészről tudni érdemes

Hírlevél
2025. december 04. 13:06
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
November 26-án történt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb hongkongi tűztragédiája, amely már 159 áldozatot követelt. A hatóságok a vizsgálat mellett megemlékezéseket tartanak, miközben szigorú intézkedéseket vezetnek be a hasonló katasztrófák megelőzésére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Wang Fuk CourttűzvészHongkongtragédia

A november 26-i hongkongi tűz a Wang Fuk Court lakókomplexumban pillanatok alatt vált az elmúlt évtizedek egyik legtragikusabb eseményévé. A lángok olyan gyorsan terjedtek tovább a felújítás alatt álló épületek külső védőhálóján és egyéb gyúlékony anyagokon, hogy a katasztrófa órák alatt teljes toronyblokkokat pusztított el. A tragédiának eddig 159 ismert halálos áldozata van, 31 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Hongkongban azóta sorra tartják a megemlékezéseket, és a hatóságok történelmi léptékű szigorításokat rendeltek el az építkezéseken használt anyagok ellenőrzésére.

hongkongi tűz - (FILES) Thick smoke and flames rise as a major fire engulfs several apartment blocks at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong's Tai Po district on November 26, 2025. Hong Kong police said on December 1 they had arrested a total of 13 people for manslaughter over a deadly fire that ripped through an apartment complex last week, killing at least 146. (Photo by Yan ZHAO / AFP)
A november 26-i hongkongi tűz a Wang Fuk Court lakókomplexumban
Fotó: YAN ZHAO / AFP

A hongkongi tűz: hogyan terjedhetett ilyen gyorsan a tragédia?

A vizsgálatok első megállapításai szerint a felújítás alatt álló toronyházakat borító védőháló nem felelt meg a lángállósági előírásoknak, ami drámaian felgyorsította a tűz terjedését. A lángok a hálón és a homlokzaton található gyúlékony elemek mentén szinte „felfutottak” az emeleteken, egymás után téve lakhatatlanná a hét toronyépületet.

(FILES) People watch as smoke rises from apartments after a major fire swept through several blocks at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong's Tai Po district on November 27, 2025. Hong Kong police said on December 1 they had arrested a total of 13 people for manslaughter over a deadly fire that ripped through an apartment complex last week, killing at least 146. (Photo by Dale DE LA REY / AFP)
A toronyházakat borító védőháló nem felelt meg a lángállósági előírásoknak
Fotó: DALE DE LA REY / AFP

Bernadette Linn Hon-ho, fejlesztési titkár bejelentette:

minden építés alatt álló házról szombatig el kell távolítani a jelenlegi hálókat,

és új, szigorú vizsgálati irányelvek lépnek életbe az építőanyagokra vonatkozóan. Ez mintegy 300 épületet érint Hongkong-szerte – tájékoztat a BBC.

Letartóztatások és felelősségre vonás a hongkongi tűz ügyében

A rendőrség eddig 

legalább 15 embert vett őrizetbe gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.

A vizsgálatok jelenleg két irányban zajlanak: miért használtak szabványtalan, gyúlékony védőhálót, és hogyan terjedhetett át a tűz ilyen sebességgel egyik toronyról a másikra.

This handout photo released by the Hong Kong Police Force on December 1, 2025 shows the aftermath of a fire inside an apartment block at the Wang Fuk Court residential estate in Hong Kong's Tai Po district. Hong Kong police said on December 1 they had arrested a total of 13 people for manslaughter over a deadly fire that ripped through an apartment complex last week, killing at least 146. (Photo by Handout / HONG KONG POLICE FORCE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Hong Kong Police Force" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A Wang Fuk Court lakótorony egyik lakása a tűzvész után
Fotó: HANDOUT / HONG KONG POLICE FORCE

A rendőr-főkapitány, Joe Chow elmondta, hogy a hét torony belsejét már átvizsgálták, most pedig a leomlott bambuszállványok között keresnek további áldozatokat, ahol még lehetnek rejtett testek.

Eddig a 159 áldozatból 140-et azonosítottak – köztük van egy egyéves gyermek és 97 éves idős lakó is.

People leave flowers for the victims outside the Wang Fuk Court apartment blocks in the aftermath of the deadly November 26 fire in Hong Kong's Tai Po district on December 2, 2025. Hong Kong's leader announced on December 2 the creation of a judge-led "independent committee" to investigate the devastating fire at an apartment complex that killed 151 people last week. Authorities have said the blaze, which was the city's worst fire in decades, spread quickly via netting used on exterior scaffolding that fell short of fire-resistance standards and failed to stop flames from spreading. (Photo by Peter PARKS / AFP)
Virágokat helyeztek el a Wang Fuk Court lakóházak előtt
Fotó: PETER PARKS / AFP

Megemlékezések Hongkong-szerte – és a túlélők fájdalmas visszatérése

A térségben azóta több helyszínen tartanak megemlékezéseket.

People lay flowers outside the Wang Fuk Court apartment blocks in the aftermath of the deadly November 26 fire in Hong Kong's Tai Po district on December 2, 2025. Hong Kong's leader said on December 2 that an independent committee will investigate the causes of the city's deadliest fire in decades, after authorities found substandard building materials had accelerated the blaze. The fire engulfed seven residential towers under renovation in the north of the city last week, killing at least 156 people, displacing thousands more and fuelling public demands for accountability. (Photo by Philip FONG / AFP)
Virágok milliói az áldozatok emlékére
Fotó: PHILIP FONG / AFP

Családtagok, túlélők és önkéntesek gyertyákat gyújtanak a Wang Fuk Court előtt, ahol a kiégett épületek között csendes főhajtás jelzi az elhunytak tiszteletét.

People pray with flowers during a vigil held outside the Wang Fuk Court apartment blocks in the aftermath of the deadly November 26 fire in Hong Kong's Tai Po district on December 2, 2025. Hong Kong's leader said on December 2 that an independent committee will investigate the causes of the city's deadliest fire in decades, after authorities found substandard building materials had accelerated the blaze. The fire engulfed seven residential towers under renovation in the north of the city last week, killing at least 156 people, displacing thousands more and fuelling public demands for accountability. (Photo by Philip FONG / AFP)
Néma főhajtással emlékeznek
Fotó: PHILIP FONG / AFP

Tudósítások szerint sok túlélő visszatért a romokhoz – köztük egy idős házaspár is, akik mindent elveszítettek.

People pray with flowers outside the Wang Fuk Court apartment blocks in the aftermath of the deadly November 26 fire in Hong Kong's Tai Po district on December 2, 2025. Hong Kong's leader said on December 2 that an independent committee will investigate the causes of the city's deadliest fire in decades, after authorities found substandard building materials had accelerated the blaze. The fire engulfed seven residential towers under renovation in the north of the city last week, killing at least 156 people, displacing thousands more and fuelling public demands for accountability. (Photo by Philip FONG / AFP)
Virágokkal imádkoznak a megemlékezők
Fotó: PHILIP FONG / AFP

A nő így emlékezett vissza:

Egy-két óra alatt minden eltűnt. Néztem, ahogy egymás után gyulladnak ki a blokkok. Teljesen tehetetlen voltam.

Lánya hozzátette:

Szeretnénk tudni az igazságot: volt-e hanyagság, korrupció, bármi, ami ehhez vezetett.

Paper cranes and electric candles left by mourners are seen during a vigil held outside the Wang Fuk Court apartment blocks in the aftermath of the deadly November 26 fire in Hong Kong's Tai Po district on December 3, 2025. The death toll from Hong Kong's worst fire in decades rose to 159 after all affected housing blocks were searched, police said on December 3, cautioning that the figure may not be final. (Photo by Tommy WANG / AFP)
Papírdaruk és búcsúzó üzenetek 
Fotó: TOMMY WANG / AFP

A hongkongi tűz után: országos szintű szigorítások történtek

A hongkongi kormány sürgős intézkedéseket vezet be:

  • kötelező anyagvizsgálatok,
  • új tűzvédelmi szabványok,
  • és a teljes állványháló-állomány átvizsgálása várható.

A hatóságok szerint „minden felelőst a végsőkig elszámoltatnak”, ha bebizonyosodik a szabálytalanság.

