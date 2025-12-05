Videón a horrorbaleset: 22 emelet magasan, egyetlen kötélen lógott két ablaktisztító

Az ijesztő horrorjelenet történt csütörtökön a Virginia államban található Tysons város egyik felhőkarcolójánál. A tűzoltók riasztást kaptak, hogy a mosóplatform leszakadt, az azon dolgozó két ember pedig a semmi közepén, az épület oldalán rekedt, számolt be az Independent.

A horrorjelenet szereplője két alpinista ablaktisztító volt, akik alatt kinyílt a munkakosár (illusztráció) – Fotó: pexels.com

A tűzoltók azonnal megkezdték az életmentő akciót: kötelekkel ereszkedtek le a dolgozókhoz, majd egy toronylétra kosarával biztosították a mentést. Végül sikerült a két dolgozót biztonságosan lehozni a magasból.

Szerencsével végződött horrorjelenet

A két férfi körülbelül egy teljes órát töltött a magasban lebegve, miközben bármelyik pillanatban elszakadhatott volna a kötél, amelybe kapaszkodtak. Csodás módon azonban a mentés után kiderült, egyikük sem sérült meg. A hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderüljön, miért omlott össze a munkakosár. A környéken lakók szerint az ablaktisztítók gyakran dolgoztak ezen az épületen, és eddig soha nem történt hasonló.

A szakértők felhívták a figyelmet, hogy az ilyen magasban végzett munka esetében minden apró technikai hiba életveszélyessé válhat.

