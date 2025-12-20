Hírlevél
Valami egészen ijesztő dolog történt a Földdel a 3I/ATLAS érkezésekor

Zelenszkij elszólta magát, olyat mondott a békéről, hogy mi is csak lestünk

Rejtélyes halál a hullámvasúton, kiderült, mi okozta a fiatal férfi halálát

Lezárult a nyomozás annak a férfinak az ügyében, aki egy amerikai vidámparkban halt meg tavaly nyáron. A fiatal férfi az egyik legújabb hullámvasútra ült fel, ám mire a menet véget ért, a látogató eszméletlenül, súlyos sérülésekkel ült az ülésben, és már az orvosok sem tudták megmenteni az életét.
Balesetnek minősítették annak a 32 éves férfinak a halálát, aki a Universal Orlando vidámpark egyik legújabb hullámvasútján vesztette életét – írja a Fox Business. 

Balesetnek minősítették annak a férfinak a halálát, aki a Universal Orlando egyik hullámvasútján vesztette életét.
Balesetnek minősítették annak a férfinak a halálát, aki a Universal Orlando egyik hullámvasútján vesztette életét. (A kép illusztráció.)

A hatóságok közlése szerint a vidámpark részéről nem történt sem szabályszegés, sem mulasztás. 

A 32 éves Kevin Rodriguez Zavala tavaly nyáron látogatott el a vidámparkba, ahol felült a Stardust Racers nevű hullámvasútra. A menet végén Zavalát eszméletlenül találták meg az ülésében, súlyos sérülésekkel. A helyszínen tartózkodók, köztük egy orvos megpróbált segíteni a férfin, de már nem tudták megmenteni az életét. 

A nyomozók szerint Zavala súlyos arcsérülést szenvedett, és az egyik combcsontja is eltört. A szemtanúk arról számoltak be az eset után, hogy a férfi előre dőlve ült, a feje erősen vérzett, a lába pedig természetellenes szögben szorult be a kapaszkodó alá. 

Az áldozat barátnője, aki szintén a hullámvasúton ült, elmondta, hogy indulás előtt az alkalmazottak többször is ellenőrizték a Zavalát tartó biztonsági karokat, ugyanis a férfi úgy érezte, nem jól rögzítik a biztonsági eszközök. 

A család azt állította, hogy többször is figyelmeztették szerettüket, hogy ne üljön fel a hullámvasútra, Zavala ugyanis mozgáskorlátozott volt, spinális izomatrófiával (SMA) született, ami miatt kerekesszékbe kényszerült. 

Az orvosszakértő megállapította, hogy Zavala halálát többszörös tompa sérülések okozták. 

A nyomozók a vizsgálat során megállapították, hogy a vidámpark nem követett el mulasztást, és szabályt sem szegtek, ezért balesetnek minősítette a férfi halálát. 

Az áldozat családja peren kívül megegyezett a vidámparkkal. 

