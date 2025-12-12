Ők okozzák a legtöbb csalódást - íme a leghűtlenebb csillagjegyek!

A horoszkóp nem kőbe vésett sorsot ír le, mégis sokak számára ad kapaszkodót abban, hogyan működünk a szerelemben. A hűtlen csillagjegyek kapcsán gyakran felmerül, hogy a szabadságvágy, az unalomkerülés vagy az érzelmi kiszámíthatatlanság vezethet megcsaláshoz. Ezek a jegyek nem feltétlenül rosszindulatúak, sokkal inkább ösztönösen reagálnak az érzelmi hiányokra vagy korlátokra - írja a Bors.

A hűtlen csillagjegyek érzelmi működése gyakran kiszámíthatatlan

Fotó: Unsplash

Melyek a leghűtlenebb csillagjegyek?

Az asztrológiai elemzések szerint több csillagjegy is hajlamosabb lehet a hűtlenségre, különösen akkor, ha nem érzi magát szabadnak vagy érzelmileg megbecsültnek.

Hűtlen csillagjegyek közé tartoznak:

Vízöntő - nehezen viseli a korlátokat, és ha úgy érzi, nem értik meg vagy nem kap elég figyelmet, könnyen máshol keres inspirációt Nyilas - amint úgy érzi, hogy egy kapcsolat beszűkíti a mozgásterét, menekülni kezd, a kalandvágy és az új élmények iránti éhség miatt hajlamos lehet impulzív döntésekre Ikrek - kettős természete miatt könnyen elunja magát, ha nincs elég szellemi vagy érzelmi inger körülötte

