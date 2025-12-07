Hírlevél
hűtőszekrény

Egy híján száz éves az a találmány, amely a minden napunk része lett

4 órája
Olvasási idő: 5 perc
Technológiai mérföldkő volt kilencvenkilenc éve ez a technikai találmány. Az Electrolux ekkor szabadalmaztatta a gázzal működő hűtőszekrényt, amely alapjaiban formálta át a háztartások mindennapjait.
Pontosan kilencvenkilenc évvel ezelőtt, 1926. december 7-én jegyezték be azt a szabadalmat, amely alapjaiban változtatta meg a háztartási gépek világát: az Electrolux gázzal működő, kompresszor nélküli hűtőszekrényét.

February 1926: An 'Electrolux' representative demonstrates the mechanics of one of the company's refrigerators to a group of people at the Savoy Hotel in London. (Photo by Topical Press Agency/Getty Images), hűtőszekrény
A svéd mérnökök 1926-ban a találmányukkal, a gázzal működő, kompresszor nélküli hűtőszekrénnyel
Fotó: Topical Press Agency / Hulton Archive

A korszakalkotó találmány két svéd mérnök, Baltzar von Platen és Carl Munters nevéhez fűződik, akik diákéveik alatt dolgozták ki az abszorpciós hűtés elvét. 

A technológia lényege, hogy a hűtőszekrény működéséhez nincs szükség mozgó alkatrészekre vagy elektromos kompresszorra, csupán hőre – amit akkoriban leggyakrabban gáz szolgáltatott.

A hűtőszekrény egy újfajta kényelmet hozott

Ez a megoldás a 20. század elején rendkívül innovatívnak, előremutatónak számított. A zajtalan, vibrációmentes működés mellett a hűtők megbízhatóbbá váltak, hiszen a meghibásodásra hajlamos alkatrészek száma jelentősen csökkent.

1st July 1932: Two workers at the Electrolux factory in Luton, Bedfordshire, making final adjustments to small refrigerators. (Photo by Miller/Topical Press Agency/Getty Images), hűtőszekrény
Sorozatgyártásban készülnek a hűtőszekrények 1932-ben az Elekrtolux lutoni gyárában
Fotó: Miller / Hulton Archive

A háztartások számára ez egy újfajta kényelmet hozott: a korábbi jégszekrényeket lassan felváltották a biztonságosabb, korszerűbb hűtőgépek, amelyek hosszan és egyenletesen tartották alacsonyan a hőmérsékletet, ráadásul energiatakarékosabbak is voltak.

Új korszakot nyitott

A találmány a hűtési technológia új korszakát nyitotta meg: a zajtalan, kompresszor nélküli működés és az egyszerű felépítés hosszú időre meghatározta a modern hűtők fejlesztési irányait. 

A svéd Electrolux találmánya nemcsak ipari innováció volt, hanem a mindennapi élet kényelmét is jelentősen növelte, hiszen a friss élelmiszerek hosszabb ideig történő tárolása újfajta háztartási rendszerezést tett lehetővé. 

A szabadalom mára majdnem egy évszázados, de – nem túlzás – a hatása a mai napig érezhető: számos modern hűtőrendszer alapelveit ma is ez a technológia adja.

NEW YORK - JUNE 29: Kelly Ripa attends the celebration of Electrolux's new stand-alone refrigerator and freezer at Studio 450 on June 29, 2010 in New York City. TV personality Kelly Ripa teams up with Stephen Bruce, owner and founder of Serendipity 3, to build banana splits for a cause. When people visit www.kelly-confidential.com and build a virtual banana split, Electrolux donates $1 to ovarian cancer research. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Weber Shandwick)
Ma már így fest egy modern hűtő Amerikában
Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images North America

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy a hűtőszekrényben tároljuk biztonságosan az élelmiszereinket, mert akár baktériumkeltető is lehet a fridzsiderünk, ha nem figyelünk oda. Bármely hihetletlenül is hangzik, a legjobb megoldás, ha egy tekercs WC-papírt tartunk a hűtőben.

 

