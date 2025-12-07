Egy híján száz éves az a találmány, amely a minden napunk része lett

Pontosan kilencvenkilenc évvel ezelőtt, 1926. december 7-én jegyezték be azt a szabadalmat, amely alapjaiban változtatta meg a háztartási gépek világát: az Electrolux gázzal működő, kompresszor nélküli hűtőszekrényét.
A korszakalkotó találmány két svéd mérnök, Baltzar von Platen és Carl Munters nevéhez fűződik, akik diákéveik alatt dolgozták ki az abszorpciós hűtés elvét.
A technológia lényege, hogy a hűtőszekrény működéséhez nincs szükség mozgó alkatrészekre vagy elektromos kompresszorra, csupán hőre – amit akkoriban leggyakrabban gáz szolgáltatott.
A hűtőszekrény egy újfajta kényelmet hozott
Ez a megoldás a 20. század elején rendkívül innovatívnak, előremutatónak számított. A zajtalan, vibrációmentes működés mellett a hűtők megbízhatóbbá váltak, hiszen a meghibásodásra hajlamos alkatrészek száma jelentősen csökkent.
A háztartások számára ez egy újfajta kényelmet hozott: a korábbi jégszekrényeket lassan felváltották a biztonságosabb, korszerűbb hűtőgépek, amelyek hosszan és egyenletesen tartották alacsonyan a hőmérsékletet, ráadásul energiatakarékosabbak is voltak.
Új korszakot nyitott
A találmány a hűtési technológia új korszakát nyitotta meg: a zajtalan, kompresszor nélküli működés és az egyszerű felépítés hosszú időre meghatározta a modern hűtők fejlesztési irányait.
A svéd Electrolux találmánya nemcsak ipari innováció volt, hanem a mindennapi élet kényelmét is jelentősen növelte, hiszen a friss élelmiszerek hosszabb ideig történő tárolása újfajta háztartási rendszerezést tett lehetővé.
A szabadalom mára majdnem egy évszázados, de – nem túlzás – a hatása a mai napig érezhető: számos modern hűtőrendszer alapelveit ma is ez a technológia adja.
