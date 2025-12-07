Egy híján száz éves az a találmány, amely a minden napunk része lett

Pontosan kilencvenkilenc évvel ezelőtt, 1926. december 7-én jegyezték be azt a szabadalmat, amely alapjaiban változtatta meg a háztartási gépek világát: az Electrolux gázzal működő, kompresszor nélküli hűtőszekrényét.

A svéd mérnökök 1926-ban a találmányukkal, a gázzal működő, kompresszor nélküli hűtőszekrénnyel

Fotó: Topical Press Agency / Hulton Archive

A korszakalkotó találmány két svéd mérnök, Baltzar von Platen és Carl Munters nevéhez fűződik, akik diákéveik alatt dolgozták ki az abszorpciós hűtés elvét.

A technológia lényege, hogy a hűtőszekrény működéséhez nincs szükség mozgó alkatrészekre vagy elektromos kompresszorra, csupán hőre – amit akkoriban leggyakrabban gáz szolgáltatott.

A hűtőszekrény egy újfajta kényelmet hozott

Ez a megoldás a 20. század elején rendkívül innovatívnak, előremutatónak számított. A zajtalan, vibrációmentes működés mellett a hűtők megbízhatóbbá váltak, hiszen a meghibásodásra hajlamos alkatrészek száma jelentősen csökkent.

Sorozatgyártásban készülnek a hűtőszekrények 1932-ben az Elekrtolux lutoni gyárában

Fotó: Miller / Hulton Archive

A háztartások számára ez egy újfajta kényelmet hozott: a korábbi jégszekrényeket lassan felváltották a biztonságosabb, korszerűbb hűtőgépek, amelyek hosszan és egyenletesen tartották alacsonyan a hőmérsékletet, ráadásul energiatakarékosabbak is voltak.

Új korszakot nyitott

A találmány a hűtési technológia új korszakát nyitotta meg: a zajtalan, kompresszor nélküli működés és az egyszerű felépítés hosszú időre meghatározta a modern hűtők fejlesztési irányait.

A svéd Electrolux találmánya nemcsak ipari innováció volt, hanem a mindennapi élet kényelmét is jelentősen növelte, hiszen a friss élelmiszerek hosszabb ideig történő tárolása újfajta háztartási rendszerezést tett lehetővé.

A szabadalom mára majdnem egy évszázados, de – nem túlzás – a hatása a mai napig érezhető: számos modern hűtőrendszer alapelveit ma is ez a technológia adja.

Ma már így fest egy modern hűtő Amerikában

Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images North America

