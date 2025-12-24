Alig lehet ráismerni: így változott meg az Igazából szerelem csábító titkárnője

Hírlevél
Kevés karácsonyi film vált akkora klasszikussá, mint az ünnepi időszak örök kedvence. Az Igazából szerelem egyik legemlékezetesebb csábító karaktere azonban ma már szinte felismerhetetlen.
Igazából szerelemAlan Rickmankarácsonyi filmekEmma Thompsonszínésznőkarácsonyi film

Az Igazából szerelem az egyik legjobb karácsonyi film, amelynek szereplői közül sokan mára legendává váltak. A film egyik legmegosztóbb alakja Mia volt, akinek karaktere máig élénk vitákat vált ki a rajongók körében.

Igazából szerelem, Love Actually Year : 2003 UK / USADirector : Richard CurtisHeike Makatsch, Alan Rickman Restricted to editorial use. See caption for more information about restrictions.It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by 7e Art/Working Title Films / Photo12 via AFP)
Igazából szerelem sztárjai: A képen Heike Makatsch és Alan Rickman
Fotó: 7e Art/Working Title Films

Igazából szerelem: Emma Thompson, Alan Rickman és Heike Makatsch

A 2003-ban bemutatott Igazából szerelem című karácsonyi klasszikusban. A csábító titkárnőt Heike Makatsch alakította, aki Alan Rickman figurájának figyelmét elrabolva törést okozott a történet egyik legmeghatóbb szálában.

Karen szívének összetörése

Mia karaktere kulcsszerepet játszott abban, hogy Karen karaktere, vagyis Emma Thompson szerepe az egyik legfájdalmasabb pillanatot hozta el a filmben. A csábító karakter megjelenése miatt a nézők jelentős része a mai napig negatív figuraként emlékszik vissza Miára.

Az Igazából szerelem egyik legfájóbb jelenetében Emma Thompson karaktere azért omlik össze, mert azt hiszi, férje a megtalált nyaklánccal neki készül, ám karácsonyi ajándékként csak egy CD-t kap, így rádöbben a megcsalásra. A pillanat azért különösen megrázó, mert csendben, méltósággal viseli el a felismerést, miközben a család karácsonyi boldogságát próbálja egyben tartani.

Így nézett ki akkor…

A filmben Heike Makatsch rövid, fekete bobfrizurával, végzet asszonya stílusban jelent meg. Karaktere tudatosan épített a csábításra, ami erősen hozzájárult ahhoz, hogy Mia az Igazából szerelem egyik leginkább megosztó szereplője lett.

…és így néz ki most

Az igazából szerelem sztárja ma egészen más képet mutat. Az 53 éves színésznő hosszú, szőke hajjal, kifinomultabb megjelenéssel tért vissza, és már komolyabb, sötétebb hangvételű szerepekben látható. Az átalakulás és a változás a karrierjében és a külsejében egyaránt szembetűnő – írja a Daily Express.

29 November 2025, Bavaria, Munich: Actress Heike Makatsch stands on the red carpet at the premiere of the film "Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen" at the Mathäser Filmpalast. Photo: Felix Hörhager/dpa (Photo by Felix Hörhager / dpa Picture-Alliance via AFP)
Heike Makatsch Fotó: FELIX HORHAGER / DPA

