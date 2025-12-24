Alig lehet ráismerni: így változott meg az Igazából szerelem csábító titkárnője

Az Igazából szerelem az egyik legjobb karácsonyi film, amelynek szereplői közül sokan mára legendává váltak. A film egyik legmegosztóbb alakja Mia volt, akinek karaktere máig élénk vitákat vált ki a rajongók körében.

Igazából szerelem: Emma Thompson, Alan Rickman és Heike Makatsch

A 2003-ban bemutatott Igazából szerelem című karácsonyi klasszikusban. A csábító titkárnőt Heike Makatsch alakította, aki Alan Rickman figurájának figyelmét elrabolva törést okozott a történet egyik legmeghatóbb szálában.

Karen szívének összetörése

Mia karaktere kulcsszerepet játszott abban, hogy Karen karaktere, vagyis Emma Thompson szerepe az egyik legfájdalmasabb pillanatot hozta el a filmben. A csábító karakter megjelenése miatt a nézők jelentős része a mai napig negatív figuraként emlékszik vissza Miára.

Így nézett ki akkor…

A filmben Heike Makatsch rövid, fekete bobfrizurával, végzet asszonya stílusban jelent meg. Karaktere tudatosan épített a csábításra, ami erősen hozzájárult ahhoz, hogy Mia az Igazából szerelem egyik leginkább megosztó szereplője lett.

…és így néz ki most

Az igazából szerelem sztárja ma egészen más képet mutat. Az 53 éves színésznő hosszú, szőke hajjal, kifinomultabb megjelenéssel tért vissza, és már komolyabb, sötétebb hangvételű szerepekben látható. Az átalakulás és a változás a karrierjében és a külsejében egyaránt szembetűnő – írja a Daily Express.

