Csaknem ezer halottat követeltek az esőzések Indonéziában

Az országot elhúzódó, intenzív csapadék terheli, amelynek hatására súlyos árvizek és földcsuszamlások alakultak ki több régióban. A indonéziai esőzések miatt a BNPB nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint már 961-re emelkedett a halálos áldozatok száma, további 234 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. A hatóságok mintegy ötezer sérültről és közel egymillió kitelepítettről számoltak be, akiknek otthonaik lakhatatlanná váltak a természeti katasztrófa következtében.

Indonéziai esőzések: Kilátás a Kuala Simpang városközpontjára, amelyet a 2025. december 7-én az Aceh Tamiangban (Aceh, Indonézia) pusztító villámárvizek pusztítottak.

Fotó: RISKI CAHYADI / ANADOLU

A legsúlyosabban érintett területek között Aceh, Észak-Szumátra és Nyugat-Szumátra tartomány szerepel, ahol 52 járásban és városban is kiterjedt károk keletkeztek. A megrongálódott lakóépületek száma eléri a 156 ezret.

Fotó: RISKI CAHYADI / ANADOLU

Fotó: RISKI CAHYADI / ANADOLU

Indonéziai esőzések: további heves csapadék várható

Indonézia ilyenkor tetőző esős évszakában gyakoriak a szélsőséges időjárási jelenségek, azonban az idei csapadékmennyiség különösen súlyos helyzetet idézett elő. A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint a következő napokban újabb heves esőzések várhatók a szigetország több részén, ami tovább növelheti az áradások és földcsuszamlások kockázatát.

Fotó: RISKI CAHYADI / ANADOLU

A mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak a károk felmérésén, az eltűntek felkutatásán és a kitelepített lakosság ellátásán, de a nehéz terepviszonyok és az újabb csapadék jelentős kihívást jelent.

Szumátrai elefántokon lovagló mahoutok segítenek eltakarítani a fatörmeléket a hirtelen áradások után Meureuduban, Pidie Jaya kerületben, Indonézia Aceh tartományában, 2025. december 8-án.

Fotó: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP

A katasztrófa hátterében összetett okok állnak

Környezetvédők és katasztrófa-szakértők szerint a tömeges pusztítást nem csupán a rendkívüli esőzések okozták. A gyors ütemű erdőirtás, a szabályozatlan fejlesztések és a karbantartatlan folyómedrek mind hozzájárulnak a természeti kockázatok növekedéséhez. Ezek az emberi tényezők sebezhetőbbé teszik a térséget, amely így kevésbé képes ellenállni az intenzív csapadéknak és a megemelkedett vízszinteknek.

Fotó: RISKI CAHYADI / ANADOLU

A szakértők hangsúlyozzák: hosszú távú megoldásokra van szükség, amelyek ötvözik a fenntartható környezetkezelést, a fejlesztési szabályozások szigorítását és a katasztrófavédelmi infrastruktúra megerősítését.

December 1. – A Szumátrán pusztító természeti katasztra tovább súlyosbodik, miközben újabb területek válnak megközelíthetetlenné. A hatóságok szerint az árvíz áldozatainak száma folyamatosan emelkedik, a mentőegységek pedig versenyt futnak az idővel. A helyiek ellátása és a kommunikáció helyreállítása továbbra is komoly kihívást jelent.