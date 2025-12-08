Hírlevél
árvíz

Csaknem ezer halottat követeltek az esőzések Indonéziában

9 órája
Indonézia több tartományát is súlyosan érintette az elmúlt hetek rendkívüli időjárása, amely hatalmas pusztítást végzett a térségben. A indonéziai esőzések következtében csaknem ezren veszítették életüket, és milliók kényszerültek otthonaik elhagyására a katasztrófavédelem friss jelentése szerint.
árvíztermészeti katasztrófafölcsuszamlásIndonézia

Az országot elhúzódó, intenzív csapadék terheli, amelynek hatására súlyos árvizek és földcsuszamlások alakultak ki több régióban. A indonéziai esőzések miatt a BNPB nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint már 961-re emelkedett a halálos áldozatok száma, további 234 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. A hatóságok mintegy ötezer sérültről és közel egymillió kitelepítettről számoltak be, akiknek otthonaik lakhatatlanná váltak a természeti katasztrófa következtében.

Indonéziai esőzések - KUALA SIMPANG, ACEH, INDONESIA - DECEMBER 07: A view of the destruction at Kuala Simpang City Center which was devastated by flash floods in Aceh Tamiang, Aceh, Sumatra, Indonesia on December 7, 2025. The National Disaster Management Agency (BNPB) recorded an increase in the number of deaths in flash floods and landslides in Sumatra on December 7, 2025, reaching 940 people, 329 people missing, 5,000 people injured and 975,079 people displaced. Riski Cahyadi / Anadolu (Photo by Riski Cahyadi / Anadolu via AFP)
Indonéziai esőzések: Kilátás a Kuala Simpang városközpontjára, amelyet a 2025. december 7-én az Aceh Tamiangban (Aceh, Indonézia) pusztító villámárvizek pusztítottak.
Fotó: RISKI CAHYADI / ANADOLU

A legsúlyosabban érintett területek között Aceh, Észak-Szumátra és Nyugat-Szumátra tartomány szerepel, ahol 52 járásban és városban is kiterjedt károk keletkeztek. A megrongálódott lakóépületek száma eléri a 156 ezret.

KUALA SIMPANG, ACEH, INDONESIA - DECEMBER 07: A view of the destruction at Kuala Simpang City Center which was devastated by flash floods in Aceh Tamiang, Aceh, Sumatra, Indonesia on December 7, 2025. The National Disaster Management Agency (BNPB) recorded an increase in the number of deaths in flash floods and landslides in Sumatra on December 7, 2025, reaching 940 people, 329 people missing, 5,000 people injured and 975,079 people displaced. Riski Cahyadi / Anadolu (Photo by Riski Cahyadi / Anadolu via AFP)
Kilátás a Kuala Simpang városközpontjára, amelyet a 2025. december 7-én az Aceh Tamiangban (Aceh, Indonézia) pusztító villámárvizek pusztítottak.
Fotó: RISKI CAHYADI / ANADOLU
KUALA SIMPANG, ACEH, INDONESIA - DECEMBER 07: A view of the destruction at Kuala Simpang City Center which was devastated by flash floods in Aceh Tamiang, Aceh, Sumatra, Indonesia on December 7, 2025. The National Disaster Management Agency (BNPB) recorded an increase in the number of deaths in flash floods and landslides in Sumatra on December 7, 2025, reaching 940 people, 329 people missing, 5,000 people injured and 975,079 people displaced. Riski Cahyadi / Anadolu (Photo by Riski Cahyadi / Anadolu via AFP)
Kilátás a Kuala Simpang városközpontjára, amelyet a 2025. december 7-én az Aceh Tamiangban (Aceh, Indonézia) pusztító villámárvizek pusztítottak.
Fotó: RISKI CAHYADI / ANADOLU

Indonéziai esőzések: további heves csapadék várható

Indonézia ilyenkor tetőző esős évszakában gyakoriak a szélsőséges időjárási jelenségek, azonban az idei csapadékmennyiség különösen súlyos helyzetet idézett elő. A meteorológiai szolgálat figyelmeztetése szerint a következő napokban újabb heves esőzések várhatók a szigetország több részén, ami tovább növelheti az áradások és földcsuszamlások kockázatát.

KUALA SIMPANG, ACEH, INDONESIA - DECEMBER 07: A view of the destruction at Kuala Simpang City Center which was devastated by flash floods in Aceh Tamiang, Aceh, Sumatra, Indonesia on December 7, 2025. The National Disaster Management Agency (BNPB) recorded an increase in the number of deaths in flash floods and landslides in Sumatra on December 7, 2025, reaching 940 people, 329 people missing, 5,000 people injured and 975,079 people displaced. Riski Cahyadi / Anadolu (Photo by Riski Cahyadi / Anadolu via AFP)
Kilátás a Kuala Simpang városközpontjára, amelyet a 2025. december 7-én az Aceh Tamiangban (Aceh, Indonézia) pusztító villámárvizek pusztítottak.
Fotó: RISKI CAHYADI / ANADOLU

A mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak a károk felmérésén, az eltűntek felkutatásán és a kitelepített lakosság ellátásán, de a nehéz terepviszonyok és az újabb csapadék jelentős kihívást jelent.

Mahouts riding Sumatran elephants help clear tree debris following flash floods in Meureudu, Pidie Jaya district, Indonesia's Aceh province on December 8, 2025. Officials in flood-hit parts of Indonesia reported shortages of food, shelter, and medicine as the death toll reached 950 on December 8 following weeks of heavy rain. (Photo by CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)
Szumátrai elefántokon lovagló mahoutok segítenek eltakarítani a fatörmeléket a hirtelen áradások után Meureuduban, Pidie Jaya kerületben, Indonézia Aceh tartományában, 2025. december 8-án.
Fotó: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP

A katasztrófa hátterében összetett okok állnak

Környezetvédők és katasztrófa-szakértők szerint a tömeges pusztítást nem csupán a rendkívüli esőzések okozták. A gyors ütemű erdőirtás, a szabályozatlan fejlesztések és a karbantartatlan folyómedrek mind hozzájárulnak a természeti kockázatok növekedéséhez. Ezek az emberi tényezők sebezhetőbbé teszik a térséget, amely így kevésbé képes ellenállni az intenzív csapadéknak és a megemelkedett vízszinteknek.

KUALA SIMPANG, ACEH, INDONESIA - DECEMBER 07: A view of the destruction at Kuala Simpang City Center which was devastated by flash floods in Aceh Tamiang, Aceh, Sumatra, Indonesia on December 7, 2025. The National Disaster Management Agency (BNPB) recorded an increase in the number of deaths in flash floods and landslides in Sumatra on December 7, 2025, reaching 940 people, 329 people missing, 5,000 people injured and 975,079 people displaced. Riski Cahyadi / Anadolu (Photo by Riski Cahyadi / Anadolu via AFP)
Kilátás a Kuala Simpang városközpontjára, amelyet a 2025. december 7-én az Aceh Tamiangban (Aceh, Indonézia) pusztító villámárvizek pusztítottak.
Fotó: RISKI CAHYADI / ANADOLU

A szakértők hangsúlyozzák: hosszú távú megoldásokra van szükség, amelyek ötvözik a fenntartható környezetkezelést, a fejlesztési szabályozások szigorítását és a katasztrófavédelmi infrastruktúra megerősítését.

