Rejtélyes körülmények között hunyt el egy fiatal influenszer

Az influenszerhalál híre kedden érkezett Thaiföldről, ahol a 33 éves, nemzetközileg is ismert közösségimédia-szereplő, Mary Magdalene vesztette életét. A kanadai–mexikói influenszert a phuketi Patong Tower Hotel parkolójában találták meg, miután a kilencedik emeleti hotelszoba erkélyéről lezuhant - tájékoztat a Bild.

Az influenszerhalál ügyében boncolást rendeltek el

Fotó: marymagdalene.art / Instagram

Influenszerhalál Thaiföldön: mit lehet tudni eddig?

A hatóságok közlése szerint a fiatal nő mindössze néhány órával korábban jelentkezett be a szállodába. Halálának pontos körülményei egyelőre nem ismertek, az ügyet a helyi rendőrség vizsgálja, a végső választ pedig a boncolás eredménye adhatja meg.

Mary Magdalene – polgári nevén Denise Jarvis – extrém külsejével és provokatív tartalmaival vált ismertté az Instagramon, ahol közel félmillióan követték. Nyíltan beszélt arról, hogy már fiatalon több plasztikai beavatkozáson esett át, és a testi átalakulást egyfajta extrém kihívásként élte meg.

A tragédiát tovább növeli, hogy halála előtt nem sokkal sejtelmes tartalmak jelentek meg a közösségi oldalán, amelyek sokak szerint utólag különös jelentőséget kaptak. Hogy baleset történt-e, vagy más áll a háttérben, azt a vizsgálat lezárása után hozhatják nyilvánosságra.

Meghalt a Ponyvaregény sztárja

A Ponyvaregény egyik színészének haláláról számoltak be pénteken New Yorkból. Peter Greene holttestét manhattani lakásában találták meg, a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, idegenkezűség gyanúja egyelőre nem merült fel.