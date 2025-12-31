Veszélyes influenza terjed, és gyorsabban fertőz, mint valaha

Hírlevél
Az Egyesült Államokban rohamosan terjed egy új, agresszívebb vírusváltozat, amely miatt az orvosok fokozott óvatosságra intenek. A influenza most nemcsak többeket dönt le a lábáról, hanem a megszokottnál súlyosabb lefolyást is okozhat.
Az Egyesült Államok számos államában meredeken emelkedik az influenzaszerű megbetegedések száma. A CDC (járványügyi központ) adatai szerint egy új, H3N2 jelű vírustörzs terjed gyors ütemben, amely már több tízezer megbetegedést okozott, különösen New York államban. Az influenza ebben a szezonban a szokásosnál is fertőzőbb és agresszívebb formában jelentkezik – számol be a DailyMail.

influenza
Titokban fertőz: az új influenza már a tünetek előtt támad
Fotó: Unsplash

Mit kell tudni az új influenzatörzsről?

Az H3N2 jelű influenza vírus lappangási ideje 1–4 nap, azonban a fertőzött személy már a tünetek megjelenése előtt is továbbadhatja a vírust. Ez azt jelenti, hogy sokan úgy fertőznek, hogy még nem is tudják, hogy betegek.

Ilyenkor kiemelten fontos a rendszeres kézmosás, a maszkviselés és a zsúfolt helyek kerülése.

Influenza elleni gyógyszerek – mikor segíthetnek?

A szakértő szerint két gyógyszer is létezik, amely csökkentheti a fertőzés kialakulásának esélyét, ha valaki már kapcsolatba került beteggel:

  • Xofluza – egyetlen adagban bevehető antivirális szer
  • Tamiflu – megelőző céllal napi egyszer 10 napig alkalmazható

Ezeket a készítményeket még a tünetek megjelenése előtt felírhatja az orvos, de csak egyéni mérlegelés alapján.

Hogyan védekezhetünk az influenza ellen?

A szakértők az alábbi óvintézkedéseket javasolják:

  • gyakori, alapos kézmosás
  • maszk viselése zárt, zsúfolt helyeken
  • orröblítés sós oldattal
  • fertőtlenítés bevásárlókocsiknál, kilincseknél
  • immunrendszer támogatása pihenéssel, folyadékkal és probiotikumokkal

Rekordszámú megbetegedés több államban

A CDC szerint New York, New Jersey, Louisiana, Colorado és Rhode Island államokban „nagyon magas” az influenzás betegek száma. New Yorkban egyetlen hét alatt több mint 71 ezer új fertőzést regisztráltak. Összesen 47 amerikai államban emelkedő tendenciát mutatnak az influenza esetszámai.

Mikor forduljon orvoshoz?

Ha Ön kapcsolatba került influenzás beteggel, és láz, torokfájás, köhögés, izomfájdalom, gyengeség jelentkezik, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot háziorvosával – a korai kezelés jelentősen csökkentheti a szövődmények kockázatát.

