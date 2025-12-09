Hírlevél
Vészjelzést adtak ki! – Kórházak omlanak össze a terhelés alatt: kitört a járvány!

járvány

Vészjelzést adtak ki! – Kórházak omlanak össze a terhelés alatt: kitört a járvány!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Európa-szerte terjed az úgynevezett „szuperinfluenza”, és a helyzet egyre súlyosabbá válik. A szakértők szerint az influenza idei szezonja rekordot dönthet, miközben kórházak jelentenek kritikus állapotot, iskolák zárnak be, és több országban újra megjelentek a maszkviselési ajánlások.
járványh3n2influenzavilágjárvány

Az idei tél rendkívül korán és gyorsan hozta el az influenza terjedését, amely Európa több országában is súlyos fennakadásokat okoz az egészségügyi ellátásban. Az Egyesült Királyságban már kritikus incidenseket jelentettek a kórházak, Franciaországban gyorsan emelkednek az esetszámok, Spanyolországban pedig megugrott a maszkok és gyógyszerek iránti kereslet. A virológusok egy „eltévedt”, gyorsabban terjedő H3N2-es törzsre figyelmeztetnek, amely az influenza terjedését az átlagosnál korábban indította be – tájékoztat a DailyMail.

influenza
Pánik: elszabadult a mutáns influenza!
Fotó: Unsplash

Iskolák és kórházak kerülnek nyomás alá

Az Egyesült Királyság egészségügyi vezetői szerint az oktatási intézményeknek csak végszükség esetén szabad bezárniuk, mégis 

egyre több iskola kényszerül átmeneti lezárásra.

A megbetegedett tanulók és pedagógusok száma egyes helyeken drámai.

A kórházakban is kritikus a helyzet: 

több intézmény túlzsúfoltságról és extrém terhelésről számolt be. A sürgősségi osztályokon már az alapellátás is nehezített.

Maszkviselési tanácsok az influenza visszaszorítására

Egyes brit egészségügyi vezetők szerint eljött az idő, hogy a lakosság ismét maszkot viseljen zsúfolt tereken, különösen akkor, ha köhög vagy tüsszög, de nem marad otthon. Több szakember emlékeztet: 

a Covid-járvány alatt megszokott higiéniai szabályok most is hatásosak lehetnek a vírus terjedése ellen.

A tanácsok között szerepel:

  • rendszeres kézmosás
  • a beteg emberek kerülése
  • oltás beadása a veszélyeztetett csoportok számára

Influenza: miért terjed ilyen gyorsan?

A szakértők szerint a most domináns influenza (H3N2) alvariánsa — amelyet szuperinfluenzának is neveznek — különösen agresszív terjedést mutat. A járvány korai kezdete miatt a gyerekek még iskolába jártak, ami jelentősen hozzájárult a fertőzés terjedéséhez.

Virológusok szerint:

ez a törzs könnyebben fertőz, súlyosabb lefolyású lehet, és gyakrabban okoz kórházi kezelést igénylő szövődményeket.

Mit tehet most a lakosság?

Az egészségügyi szervezetek szerint a legfontosabb védekezési eszköz az oltás, amely idén különösen ajánlott a gyermekeknek, időseknek és krónikus betegeknek. Emellett mindenkit arra kérnek, hogy influenza tüneteivel maradjon otthon, és minimalizálja a kontaktusokat.

