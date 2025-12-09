Vészjelzést adtak ki! – Kórházak omlanak össze a terhelés alatt: kitört a járvány!

Az idei tél rendkívül korán és gyorsan hozta el az influenza terjedését, amely Európa több országában is súlyos fennakadásokat okoz az egészségügyi ellátásban. Az Egyesült Királyságban már kritikus incidenseket jelentettek a kórházak, Franciaországban gyorsan emelkednek az esetszámok, Spanyolországban pedig megugrott a maszkok és gyógyszerek iránti kereslet. A virológusok egy „eltévedt”, gyorsabban terjedő H3N2-es törzsre figyelmeztetnek, amely az influenza terjedését az átlagosnál korábban indította be – tájékoztat a DailyMail.

Pánik: elszabadult a mutáns influenza!

Fotó: Unsplash

Iskolák és kórházak kerülnek nyomás alá

Az Egyesült Királyság egészségügyi vezetői szerint az oktatási intézményeknek csak végszükség esetén szabad bezárniuk, mégis

egyre több iskola kényszerül átmeneti lezárásra.

A megbetegedett tanulók és pedagógusok száma egyes helyeken drámai.

A kórházakban is kritikus a helyzet:

több intézmény túlzsúfoltságról és extrém terhelésről számolt be. A sürgősségi osztályokon már az alapellátás is nehezített.

Maszkviselési tanácsok az influenza visszaszorítására

Egyes brit egészségügyi vezetők szerint eljött az idő, hogy a lakosság ismét maszkot viseljen zsúfolt tereken, különösen akkor, ha köhög vagy tüsszög, de nem marad otthon. Több szakember emlékeztet:

a Covid-járvány alatt megszokott higiéniai szabályok most is hatásosak lehetnek a vírus terjedése ellen.

A tanácsok között szerepel:

rendszeres kézmosás

a beteg emberek kerülése

oltás beadása a veszélyeztetett csoportok számára

Influenza: miért terjed ilyen gyorsan?

A szakértők szerint a most domináns influenza (H3N2) alvariánsa — amelyet szuperinfluenzának is neveznek — különösen agresszív terjedést mutat. A járvány korai kezdete miatt a gyerekek még iskolába jártak, ami jelentősen hozzájárult a fertőzés terjedéséhez.

Virológusok szerint:

ez a törzs könnyebben fertőz, súlyosabb lefolyású lehet, és gyakrabban okoz kórházi kezelést igénylő szövődményeket.

Mit tehet most a lakosság?

Az egészségügyi szervezetek szerint a legfontosabb védekezési eszköz az oltás, amely idén különösen ajánlott a gyermekeknek, időseknek és krónikus betegeknek. Emellett mindenkit arra kérnek, hogy influenza tüneteivel maradjon otthon, és minimalizálja a kontaktusokat.