Vészjelzést adtak ki! – Kórházak omlanak össze a terhelés alatt: kitört a járvány!

Az idei tél rendkívül korán és gyorsan hozta el az influenza terjedését, amely Európa több országában is súlyos fennakadásokat okoz az egészségügyi ellátásban. Az Egyesült Királyságban már kritikus incidenseket jelentettek a kórházak, Franciaországban gyorsan emelkednek az esetszámok, Spanyolországban pedig megugrott a maszkok és gyógyszerek iránti kereslet. A virológusok egy „eltévedt”, gyorsabban terjedő H3N2-es törzsre figyelmeztetnek, amely az influenza terjedését az átlagosnál korábban indította be – tájékoztat a DailyMail.
Iskolák és kórházak kerülnek nyomás alá
Az Egyesült Királyság egészségügyi vezetői szerint az oktatási intézményeknek csak végszükség esetén szabad bezárniuk, mégis
egyre több iskola kényszerül átmeneti lezárásra.
A megbetegedett tanulók és pedagógusok száma egyes helyeken drámai.
A kórházakban is kritikus a helyzet:
több intézmény túlzsúfoltságról és extrém terhelésről számolt be. A sürgősségi osztályokon már az alapellátás is nehezített.
Maszkviselési tanácsok az influenza visszaszorítására
Egyes brit egészségügyi vezetők szerint eljött az idő, hogy a lakosság ismét maszkot viseljen zsúfolt tereken, különösen akkor, ha köhög vagy tüsszög, de nem marad otthon. Több szakember emlékeztet:
a Covid-járvány alatt megszokott higiéniai szabályok most is hatásosak lehetnek a vírus terjedése ellen.
A tanácsok között szerepel:
- rendszeres kézmosás
- a beteg emberek kerülése
- oltás beadása a veszélyeztetett csoportok számára
Influenza: miért terjed ilyen gyorsan?
A szakértők szerint a most domináns influenza (H3N2) alvariánsa — amelyet szuperinfluenzának is neveznek — különösen agresszív terjedést mutat. A járvány korai kezdete miatt a gyerekek még iskolába jártak, ami jelentősen hozzájárult a fertőzés terjedéséhez.
Virológusok szerint:
ez a törzs könnyebben fertőz, súlyosabb lefolyású lehet, és gyakrabban okoz kórházi kezelést igénylő szövődményeket.
Mit tehet most a lakosság?
Az egészségügyi szervezetek szerint a legfontosabb védekezési eszköz az oltás, amely idén különösen ajánlott a gyermekeknek, időseknek és krónikus betegeknek. Emellett mindenkit arra kérnek, hogy influenza tüneteivel maradjon otthon, és minimalizálja a kontaktusokat.
