Influenzatünetek, amiket sokan elbagatellizálnak — pedig nem szabadna

Az ünnepi időszakban nemcsak a családtagok és az ajándékok „utaznak”, hanem a vírusok is. Az influenza ilyenkor különösen gyorsan terjed, és sokan csak az ünnepi készülődés közben szembesülnek azzal, hogy pozitív lett a tesztjük.
Az influenza már most emelkedő esetszámokat mutat, kórházi kezelések és halálesetek is előfordultak a szezon elején. A szakértők szerint az ünnepi családi találkozók idején különösen fontos tudni, mikor kell tesztelni, mikor maradjon valaki otthon, és mikor indokolt a gyógyszeres kezelés vagy az orvosi ellátás – írja a CNN.

Mikor érdemes influenza-tesztet csinálni?

Ha hirtelen jelentkező láz, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalom és kimerültség lép fel, érdemes azonnal tesztelni. Az otthon elérhető influenza gyorstesztek orrkenetből készülnek, hasonlóan a korábbi Covid-tesztekhez.

Különösen fontos a gyors tesztelés, ha az érintett:

  • 65 év feletti
  • krónikus betegségben szenved
  • legyengült immunrendszerű
  • várandós
  • kisgyermek

Mikor hatásosak az antivirális gyógyszerek?

Az olyan antivirális szerek, mint a Tamiflu vagy a Xofluza, akkor a leghatékonyabbak, ha a tünetek megjelenését követő 48 órán belül elkezdik szedni őket. Magas kockázatú betegeknél később is csökkenthetik a szövődmények esélyét.

Meddig kell kerülni másokat influenza esetén?

Pozitív teszt után azonnal ajánlott az otthonmaradás. Az irányelv szerint akkor lehet visszatérni a közösségbe, ha:

  • legalább 24 órája nincs láz
  • lázcsillapító nélkül is tünetmentes
  • az általános állapot javul

Ez jellemzően 4–5 napot, de akár egy hetet is jelenthet.

Elég a maszk a családi összejöveteleken?

Szakértők szerint nem. Bár a maszk csökkenti a fertőzés esélyét, az ünnepi helyzetekben — közös étkezés, ölelés, puszi — a vírus könnyen továbbadható. Influenza tünetekkel a legbiztonságosabb döntés az otthonmaradás.

Mit tehet a család, ha valaki beteg?

Ha egy családtagon influenza tünetei jelentkeznek, fontos a fertőzés terjedésének csökkentése. Ebben segít a gyakori és alapos kézmosás, a közösen használt felületek rendszeres fertőtlenítése, valamint az, ha a beteg külön törölközőt és evőeszközt használ. Amennyiben megoldható, érdemes külön szobában pihennie, hogy minél kevesebb közvetlen kontaktusba kerüljön a többiekkel. Bizonyos esetekben — különösen, ha a háztartásban veszélyeztetett személy is él — az orvos megelőzésként antivirális gyógyszert is felírhat a családtagoknak.

Mikor kell azonnal orvoshoz vagy kórházba fordulni?

Az influenza súlyosbodása esetén vannak olyan figyelmeztető jelek, amelyeknél nem szabad várni az állapot javulására. Ilyen lehet a nehézlégzés, a tartósan magas, 39–40 Celsius-fok feletti láz, a mellkasi fájdalom, a zavartság vagy az eszmélet megváltozása. Szintén komoly figyelmeztetés a kiszáradás jeleinek megjelenése vagy a görcsök jelentkezése. Ezekben az esetekben haladéktalan orvosi ellátás szükséges.

Nem késő influenza elleni oltást kérni?

Nem. Az influenza elleni védőoltás még az ünnepek után is csökkentheti a súlyos lefolyás és a kórházi kezelés kockázatát.

Mi az a szuperinfluenza, és miért veszélyes?

Rekordgyorsasággal nő az influenzás megbetegedések száma, miközben a kórházak egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. A szakértők szerint az idei szezonban a terjedés középpontjában a szuperinfluenza áll, amely a szokásosnál korábban és intenzívebben fertőz.

Az idei influenzaszezon több európai országban is a vártnál korábban indult, és az esetszámok alakulása olyan mintázatot mutat, amelyre az elmúlt években ritkán volt példa.

 

