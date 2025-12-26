Influenzatünetek, amiket sokan elbagatellizálnak — pedig nem szabadna

Az influenza már most emelkedő esetszámokat mutat, kórházi kezelések és halálesetek is előfordultak a szezon elején. A szakértők szerint az ünnepi családi találkozók idején különösen fontos tudni, mikor kell tesztelni, mikor maradjon valaki otthon, és mikor indokolt a gyógyszeres kezelés vagy az orvosi ellátás – írja a CNN.
Mikor érdemes influenza-tesztet csinálni?
Ha hirtelen jelentkező láz, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalom és kimerültség lép fel, érdemes azonnal tesztelni. Az otthon elérhető influenza gyorstesztek orrkenetből készülnek, hasonlóan a korábbi Covid-tesztekhez.
Különösen fontos a gyors tesztelés, ha az érintett:
- 65 év feletti
- krónikus betegségben szenved
- legyengült immunrendszerű
- várandós
- kisgyermek
Mikor hatásosak az antivirális gyógyszerek?
Az olyan antivirális szerek, mint a Tamiflu vagy a Xofluza, akkor a leghatékonyabbak, ha a tünetek megjelenését követő 48 órán belül elkezdik szedni őket. Magas kockázatú betegeknél később is csökkenthetik a szövődmények esélyét.
Meddig kell kerülni másokat influenza esetén?
Pozitív teszt után azonnal ajánlott az otthonmaradás. Az irányelv szerint akkor lehet visszatérni a közösségbe, ha:
- legalább 24 órája nincs láz
- lázcsillapító nélkül is tünetmentes
- az általános állapot javul
Ez jellemzően 4–5 napot, de akár egy hetet is jelenthet.
Elég a maszk a családi összejöveteleken?
Szakértők szerint nem. Bár a maszk csökkenti a fertőzés esélyét, az ünnepi helyzetekben — közös étkezés, ölelés, puszi — a vírus könnyen továbbadható. Influenza tünetekkel a legbiztonságosabb döntés az otthonmaradás.
Mit tehet a család, ha valaki beteg?
Ha egy családtagon influenza tünetei jelentkeznek, fontos a fertőzés terjedésének csökkentése. Ebben segít a gyakori és alapos kézmosás, a közösen használt felületek rendszeres fertőtlenítése, valamint az, ha a beteg külön törölközőt és evőeszközt használ. Amennyiben megoldható, érdemes külön szobában pihennie, hogy minél kevesebb közvetlen kontaktusba kerüljön a többiekkel. Bizonyos esetekben — különösen, ha a háztartásban veszélyeztetett személy is él — az orvos megelőzésként antivirális gyógyszert is felírhat a családtagoknak.
Mikor kell azonnal orvoshoz vagy kórházba fordulni?
Az influenza súlyosbodása esetén vannak olyan figyelmeztető jelek, amelyeknél nem szabad várni az állapot javulására. Ilyen lehet a nehézlégzés, a tartósan magas, 39–40 Celsius-fok feletti láz, a mellkasi fájdalom, a zavartság vagy az eszmélet megváltozása. Szintén komoly figyelmeztetés a kiszáradás jeleinek megjelenése vagy a görcsök jelentkezése. Ezekben az esetekben haladéktalan orvosi ellátás szükséges.
Nem késő influenza elleni oltást kérni?
Nem. Az influenza elleni védőoltás még az ünnepek után is csökkentheti a súlyos lefolyás és a kórházi kezelés kockázatát.
Mi az a szuperinfluenza, és miért veszélyes?
Rekordgyorsasággal nő az influenzás megbetegedések száma, miközben a kórházak egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. A szakértők szerint az idei szezonban a terjedés középpontjában a szuperinfluenza áll, amely a szokásosnál korábban és intenzívebben fertőz.
Egyre erősödik a járvány: minden, amit tudni kell a szuperinfluenzáról
Az idei influenzaszezon több európai országban is a vártnál korábban indult, és az esetszámok alakulása olyan mintázatot mutat, amelyre az elmúlt években ritkán volt példa.