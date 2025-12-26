Influenzatünetek, amiket sokan elbagatellizálnak — pedig nem szabadna

Az influenza már most emelkedő esetszámokat mutat, kórházi kezelések és halálesetek is előfordultak a szezon elején. A szakértők szerint az ünnepi családi találkozók idején különösen fontos tudni, mikor kell tesztelni, mikor maradjon valaki otthon, és mikor indokolt a gyógyszeres kezelés vagy az orvosi ellátás – írja a CNN.

Mikor érdemes influenza-tesztet csinálni?

Ha hirtelen jelentkező láz, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalom és kimerültség lép fel, érdemes azonnal tesztelni. Az otthon elérhető influenza gyorstesztek orrkenetből készülnek, hasonlóan a korábbi Covid-tesztekhez.

Különösen fontos a gyors tesztelés, ha az érintett:

65 év feletti

krónikus betegségben szenved

legyengült immunrendszerű

várandós

kisgyermek

Mikor hatásosak az antivirális gyógyszerek?

Az olyan antivirális szerek, mint a Tamiflu vagy a Xofluza, akkor a leghatékonyabbak, ha a tünetek megjelenését követő 48 órán belül elkezdik szedni őket. Magas kockázatú betegeknél később is csökkenthetik a szövődmények esélyét.

Meddig kell kerülni másokat influenza esetén?

Pozitív teszt után azonnal ajánlott az otthonmaradás. Az irányelv szerint akkor lehet visszatérni a közösségbe, ha:

legalább 24 órája nincs láz

lázcsillapító nélkül is tünetmentes

az általános állapot javul

Ez jellemzően 4–5 napot, de akár egy hetet is jelenthet.

Elég a maszk a családi összejöveteleken?

Szakértők szerint nem. Bár a maszk csökkenti a fertőzés esélyét, az ünnepi helyzetekben — közös étkezés, ölelés, puszi — a vírus könnyen továbbadható. Influenza tünetekkel a legbiztonságosabb döntés az otthonmaradás.

Mit tehet a család, ha valaki beteg?

Ha egy családtagon influenza tünetei jelentkeznek, fontos a fertőzés terjedésének csökkentése. Ebben segít a gyakori és alapos kézmosás, a közösen használt felületek rendszeres fertőtlenítése, valamint az, ha a beteg külön törölközőt és evőeszközt használ. Amennyiben megoldható, érdemes külön szobában pihennie, hogy minél kevesebb közvetlen kontaktusba kerüljön a többiekkel. Bizonyos esetekben — különösen, ha a háztartásban veszélyeztetett személy is él — az orvos megelőzésként antivirális gyógyszert is felírhat a családtagoknak.