Moszkva üzent az iPhone-t követelő orosz fiataloknak

Vitát váltott ki Oroszországban egy parlamenti képviselő nyilatkozata, aki szerint a szülőknek világosan el kell magyarázniuk gyermekeiknek, hogy az iPhone nem jelent sem státuszt, sem valódi értéket.
Vitalij Milonov, az orosz Állami Duma családvédelemmel foglalkozó bizottságának helyettes vezetője a Gazeta.ru-nak adott interjúban beszélt arról, mit mondjanak azok a szülők, akiknek gyermekei új iPhone-t kérnek az ünnepekre.

iPhone gyerekeknek? Kemény üzenetet küldött Moszkva
Fotó: Apple / https://www.apple.com/newsroom/2025/09/the-latest-iphone-apple-watch-and-airpods-arrive-in-apple-store-locations/

A politikus szerint egy „normálisan nevelt” gyermeknek nyugodtan el lehet magyarázni, hogy egy drága okostelefon nem cél az életben. Milonov élesen fogalmazott, amikor úgy vélte: az iPhone elsősorban hivalkodásra szolgál, és szerinte funkcionálisan sem jobb más készülékeknél.

A képviselő hangsúlyozta, hogy a probléma gyökere nem a gyerekekben, hanem a családi mintákban keresendő. Úgy véli, ha a szülők maguk is státuszszimbólumként kezelik a legújabb technológiai eszközöket, akkor a gyerekek ezt a viselkedést fogják lemásolni.

A nevelés fontosabb, mint a márka

Milonov szerint a nevelés és az otthoni légkör döntő szerepet játszik abban, hogy egy gyermek mit tart kívánatosnak. Ha a családban állandó téma az új telefon, a luxusutazás vagy a külsőségek, akkor a gyerek is ezt fogja természetesnek venni.

Ezzel szemben – fogalmazott – ha a gyermek kiegyensúlyozott környezetben nő fel, akkor ugyan vágyhat egy modern készülékre, de nem feltétlenül az iPhone lesz számára az egyetlen elfogadható választás. A politikus szerint az okostelefon divat nem válhat a gyerekek értékrendjének alapjává.

A nyilatkozat vegyes reakciókat váltott ki az orosz közösségi médiában: egyesek egyetértettek a gondolatmenettel, mások viszont túlzó és bántó megfogalmazásnak tartották a képviselő szavait.

 

