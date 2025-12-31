Hírlevél
sorozat

Meghalt A Drót és Az Alelnök sorozatok legendás színésze

71 éves korában elhunyt Isiah Whitlock Jr., A drót (The Wire) és Az alelnök (Veep) című sorozatok ismert színésze. Isiah Whitlock Jr. halálhírét menedzsere erősítette meg, aki szerint a művész New Yorkban, rövid betegség után hunyt el.
sorozathollywoodgyászhír

71 éves korában elhunyt Isiah Whitlock Jr. amerikai színész, akit világszerte a The Wire – A drót és a Veep című sorozatok emlékezetes alakításai tettek ismertté. Halálhírét menedzsere, Brian Liebman erősítette meg az Instagramon - írja a BBC.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 09: Isiah Whitlock Jr. attends Peacock's "Devil In Disguise: John Wayne Gacy" red carpet at DGA Theater on October 09, 2025 in New York City. Santiago Felipe/Getty Images/AFP (Photo by Santiago Felipe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Isiah Whitlock Jr - Fotó: SANTIAGO FELIPE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mérhetetlen szomorúsággal osztom meg, hogy elhunyt kedves barátom és ügyfelem, Isiah Whitlock Jr.

 – írta Liebman, aki hozzátette: a színész New Yorkban hunyt el egy rövid betegség után.

A tragikus hírt Spike Lee filmrendező is megerősítette, aki hosszú éveken át dolgozott együtt Whitlockkal. 

Ma értesültem szeretett testvérem, Isiah Whitlock haláláról. Isten áldja

 – írta Lee egy közös fotójuk mellé. A rendező szerint Whitlock nemcsak kiváló színész volt, hanem kivételes ember is.

Isiah Whitlock legfőbb szerepei

Isiah Whitlock Jr. a The Wire (A drót) című kultikus sorozatban egy korrupt politikust alakított, akinek karakteréhez egy mára legendássá vált, elnyújtott káromkodás is kötődött. 

A színész később elárulta, hogy a híres szófordulatot saját nagybátyja ihlette, és már korábbi filmjeiben is használta, ám a sorozat révén vált igazán ismertté.

A Veep (Az alelnök) című politikai szatírában az Egyesült Államok védelmi miniszterének karikatúraszerű változatát játszotta, aki Julia Louis-Dreyfus karakterének politikai ellenfele volt.

Whitlock pályafutása során hat Spike Lee-filmben szerepelt, köztük a Az utolsó éjjel, az Utál a csaj, a Chi-Raq, a Csuklyások - BlacKkKlansman és a Az 5 bajtárs című alkotásokban. Emellett olyan filmekben is feltűnt, mint a Nagymenők, a Hálaadás, az Bűbáj, valamint szinkronszerepei voltak a Verdák 3 és a Lightyear animációs filmekben.

A dél-bendi (Indiana állam) születésű színész számos televíziós produkcióban is szerepelt, többek között a Esküdt Ellenségek sorozat különböző változataiban és a The Chappelle Show-ban.

Isiah Whitlock Jr. emlékezetes alakításaival és markáns színpadi jelenlétével maradandó nyomot hagyott az amerikai film- és televíziózás történetében. Emlékét rajongók és pályatársak egyaránt tisztelettel őrzik.

December 22-én arról számoltunk be, hogy 46 éves korában meghalt James Ransone amerikai színész is, aki a The Wire (A Drót) című HBO-sorozatban vált ismertté. 

