Meghalt A Drót és Az Alelnök sorozatok legendás színésze

71 éves korában elhunyt Isiah Whitlock Jr. amerikai színész, akit világszerte a The Wire – A drót és a Veep című sorozatok emlékezetes alakításai tettek ismertté. Halálhírét menedzsere, Brian Liebman erősítette meg az Instagramon - írja a BBC.

Isiah Whitlock Jr - Fotó: SANTIAGO FELIPE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mérhetetlen szomorúsággal osztom meg, hogy elhunyt kedves barátom és ügyfelem, Isiah Whitlock Jr.

– írta Liebman, aki hozzátette: a színész New Yorkban hunyt el egy rövid betegség után.

A tragikus hírt Spike Lee filmrendező is megerősítette, aki hosszú éveken át dolgozott együtt Whitlockkal.

Ma értesültem szeretett testvérem, Isiah Whitlock haláláról. Isten áldja

– írta Lee egy közös fotójuk mellé. A rendező szerint Whitlock nemcsak kiváló színész volt, hanem kivételes ember is.

Isiah Whitlock legfőbb szerepei

Isiah Whitlock Jr. a The Wire (A drót) című kultikus sorozatban egy korrupt politikust alakított, akinek karakteréhez egy mára legendássá vált, elnyújtott káromkodás is kötődött.

A színész később elárulta, hogy a híres szófordulatot saját nagybátyja ihlette, és már korábbi filmjeiben is használta, ám a sorozat révén vált igazán ismertté.

A Veep (Az alelnök) című politikai szatírában az Egyesült Államok védelmi miniszterének karikatúraszerű változatát játszotta, aki Julia Louis-Dreyfus karakterének politikai ellenfele volt.

Whitlock pályafutása során hat Spike Lee-filmben szerepelt, köztük a Az utolsó éjjel, az Utál a csaj, a Chi-Raq, a Csuklyások - BlacKkKlansman és a Az 5 bajtárs című alkotásokban. Emellett olyan filmekben is feltűnt, mint a Nagymenők, a Hálaadás, az Bűbáj, valamint szinkronszerepei voltak a Verdák 3 és a Lightyear animációs filmekben.

A dél-bendi (Indiana állam) születésű színész számos televíziós produkcióban is szerepelt, többek között a Esküdt Ellenségek sorozat különböző változataiban és a The Chappelle Show-ban.

Isiah Whitlock Jr. emlékezetes alakításaival és markáns színpadi jelenlétével maradandó nyomot hagyott az amerikai film- és televíziózás történetében. Emlékét rajongók és pályatársak egyaránt tisztelettel őrzik.