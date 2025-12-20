Trump könyörtelen megtorlást indított az ISIS ellen

Az Egyesült Államok hadserege pénteken „nagyszabású csapást” mért az Iszlám Állam (ISIS) szíriai állásaira, válaszul a december 13-i palmyrai támadásra, amelyben két amerikai katona és egy civil tolmács vesztette életét. Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közlése szerint vadászgépek, támadóhelikopterek és tüzérségi egységek több mint 70 célpontot semmisítettek meg Közép-Szíriában, a műveletben jordániai repülőgépek is részt vettek. Több mint 100 precíziós fegyvert vetettek be ismert ISIS-infrastruktúrák és fegyverraktárak ellen – olvasható a BBC-n.

ISIS Fotó: NurPhoto / NurPhoto

Az USA brutális csapást mért az ISIS-re

Donald Trump elnök hangsúlyozta: „nagyon erőteljesen csapunk le” az ISIS állásaira. Centcom közleménye szerint a művelet „Operation Hawkeye Strike” néven zajlott, és a célja a terroristák folyamatos felkutatása és semlegesítése az Egyesült Államok és partnerei védelme érdekében. A Szíriai Emberi Jogi Obszervatórium szerint legalább öt ISIS-tag vesztette életét a kelet-szíriai Deir ez-Zor tartományban, köztük egy drónokkal foglalkozó sejt vezetője.

Az amerikai védelmi miniszter hangsúlyozta:

Ez nem háború kezdete, hanem megtorlás.

Hozzátette, hogy aki amerikaiakat támad, számíthat a folyamatos és könyörtelen megtorlásra. A Pentagon az áldozatok között azonosította Sgt Edgar Brian Torres Tovart (25) és Sgt William Nathaniel Howardot (29). A támadás helyszíne olyan terület volt, ahol Szíria elnöke nem gyakorol ellenőrzést.

Az ISIS egyelőre nem kommentálta a támadást. A dzsihadista csoport még mindig 5-7 ezer harcost tart számon Szíriában és Irakban. Az amerikai erők 2015 óta vannak jelen Szíriában, hogy kiképezzék a helyi erőket és harcoljanak az ISIS ellen. Szíria nemrég csatlakozott az ISIS elleni nemzetközi koalícióhoz, és együttműködést ígért az Egyesült Államokkal.