Őrizetbe vették a Brown Egyetemen történt lövöldözés gyanúsítottját

Az iskolai lövöldözés során az elkövető szombaton nyitott tüzet a Brown Egyetem egyik első emeleti termében, miközben az intézményben éppen vizsgák folytak.

A renőrség vasárnap őrizetbe vette a szombati providence-i iskolai lövöldözés gyanúsítottját

Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

A biztonsági erők egyik tagja szerint a gyilkos több mint 40 lövést adott le egy kézi lőfegyverből. Két személy életét vesztette, kilencen megsebesültek. A rendőrség által közzétett biztonsági kamera felvételein látható, hogy egy feketébe öltözött gyanúsított nyugodtan távozik a helyszínről. A hatóságok vasárnap reggelig még nem találták meg a gyilkos fegyvert, csak annak két tára került elő.

Életveszélyben az iskolai lövöldözés egyik sebesültje

Az egyetem vasárnap az őszi szemeszter összes hátralévő előadását, vizsgáit és projektjeit törölte, és hazaengedte a diákokat.

„Mindenki nagy megrázkódtatáson esett át, és még sokáig tart, amíg feldolgozzuk. Közösségünk erős, és túl fogjuk tenni magunkat ezen, de ez egy szörnyű csapás”

– hangsúlyozta Christina Paxson, a Brown Egyetem rektora a sajtótájékoztatón. Paxson elmondta, ő úgy értesült, hogy a meglőtt személyek közül legalább tízen hallgatók voltak. A kilenc sebesültet a helyszínről a Rhode Island-i Kórházba szállították, egyiküket életveszélyes állapotban.

Providence-ben a helyi hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy vasárnap erős rendőri készültség lesz a városban. A Brown az Egyesült Államok egyik legrangosabb egyeteme mintegy 7300 hallgatóval és több mint 3000 posztgraduális hallgatóval.