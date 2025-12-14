Őrizetbe vették a Brown Egyetemen történt lövöldözés gyanúsítottját

Hírlevél
A Rhode Island-i rendőrség vasárnap kora reggel őrizetbe vett egy személyt a Brown Egyetemen szombaton délután történt, két ember halálát és számos sebesülést okozó lövöldözéssel kapcsolatban. Oscar Perez, a providence-i rendőrség vezetője egy sajtótájékoztatón közölte, hogy az iskolai lövöldözés után egy 30 éves személyt vettek őrizetbe, és más elkövető után nem folyik kutatás.
Az iskolai lövöldözés során az elkövető szombaton nyitott tüzet a Brown Egyetem egyik első emeleti termében, miközben az intézményben éppen vizsgák folytak.

PROVIDENCE, USA – DECEMBER 13: Providence Police and FBI Evidence Response Team agents work the scene at Brown University in Providence, R.I., Sunday, Dec. 14, 2025, following a mass shooting that killed two people and wounded nine others. Authorities announced that a person of interest was taken into custody Sunday morning and that the shelter in place order was lifted. Kyle Mazza / Anadolu (Photo by Kyle Mazza / Anadolu via AFP), iskolai lövöldözés
A renőrség vasárnap őrizetbe vette a szombati providence-i iskolai lövöldözés gyanúsítottját
Fotó: KYLE MAZZA / ANADOLU

A biztonsági erők egyik tagja szerint a gyilkos több mint 40 lövést adott le egy kézi lőfegyverből. Két személy életét vesztette, kilencen megsebesültek. A rendőrség által közzétett biztonsági kamera felvételein látható, hogy egy feketébe öltözött gyanúsított nyugodtan távozik a helyszínről. A hatóságok vasárnap reggelig még nem találták meg a gyilkos fegyvert, csak annak két tára került elő.

Életveszélyben az iskolai lövöldözés egyik sebesültje

Az egyetem vasárnap az őszi szemeszter összes hátralévő előadását, vizsgáit és projektjeit törölte, és hazaengedte a diákokat.

„Mindenki nagy megrázkódtatáson esett át, és még sokáig tart, amíg feldolgozzuk. Közösségünk erős, és túl fogjuk tenni magunkat ezen, de ez egy szörnyű csapás” 

– hangsúlyozta Christina Paxson, a Brown Egyetem rektora a sajtótájékoztatón. Paxson elmondta, ő úgy értesült, hogy a meglőtt személyek közül legalább tízen hallgatók voltak. A kilenc sebesültet a helyszínről a Rhode Island-i Kórházba szállították, egyiküket életveszélyes állapotban.

Providence-ben a helyi hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy vasárnap erős rendőri készültség lesz a városban. A Brown az Egyesült Államok egyik legrangosabb egyeteme mintegy 7300 hallgatóval és több mint 3000 posztgraduális hallgatóval.

 

