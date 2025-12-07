Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kígyófaj

Különleges fekete kígyót fedeztek fel egy távoli szigeten – ismert természetvédőről kapta a nevét

7 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy trópusi szigeten egészen különleges felfedezést tettek a tudósok. Egy ismeretlen állatfaj, egy fényes fekete kígyó bukkant elő a sűrű növényzetből – ez a ritka állat most hivatalosan is a tudomány része lett. Ismét gazdagodott az emberiség tudástára, és már tudjuk, hogy ő sem maradt le Noé bárkájáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kígyófajtermészetállatfajtudomány

A Nagy-Nikobár-sziget sűrű trópusi erdejében új kígyófajt fedeztek fel kutatók, amelyet eddig még soha senki nem látott. A tudomány ma már hivatalosan is elismeri: egy újonnan felfedezett állatról van szó, amely a természet rejtett kincseinek egyike.

ismeretlen állatfaj, fekete kígyó
A fekete kígyó egy különleges állat (illusztráció)
Fotó: Lisá Yakurím/Pexels

Eddig ismeretlen állatfaj a trópusok mélyén

A kígyót a Nagy-Nikobár-sziget sűrű lombjai alatt találták meg, ahová ember ritkán jut el. Ez a fényes, fekete kígyó korábban ismeretlen volt a tudomány számára. A hivatalos névadás szerint a faj neve „Irwin farkaskígyója” (Lycodon irwini), amely a világhírű természetvédő, Steve Irwin előtt tiszteleg. Ez az új kígyófaj nemcsak különleges külsejével hívja fel magára a figyelmet, hanem ritka élőhelyével is.

A különleges kígyó és élőhelye

Ez a ritka kígyó körülbelül egy méter hosszú, nem mérgező, és kis rágcsálókkal, valamint hüllőkkel táplálkozik. Egyelőre kizárólag ezen a távoli szigeten bukkantak rá, így az élőhelye rendkívül korlátozott, ami sebezhetővé teszi. A kutatók szerint az ilyen felfedezések arra is emlékeztetnek, hogy még mindig léteznek ismeretlen fajok a világ rejtett zugain – írja a ScienceDaily.com.

Kígyót evett a kígyó, de ami utána jött, rémálomba illik

Egy nagyobb barna kígyó bekebelezett egy kisebb fekete kígyót, ám az áldozat nem adta fel, és megpróbálta kirágni magát a támadóból. Videóra vették két kígyó élet-halál küzdelmét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!