Ez a találmány örökre megváltoztatta a világot – ön tudja, hogyan született meg?

Thomas Alva Edison találmánya forradalmasította az otthonok világítását: az izzólámpa feltalálása örökre megváltoztatta a mindennapokat. A feltaláló hosszú éveken át kísérletezett, miközben próbálta megtalálni a tökéletes fényforrást, amely olcsó, tartós és praktikus lehet minden otthon számára. Már korai kísérletei is azt mutatták, hogy nem riad vissza a kudarcoktól: a szálak gyors kiégése és az instabil fény sem tántorította el céljától.

Az izzólámpa feltalálása megváltoztatta a mindennapokat (illusztráció) – Fotó: Pexels

Miért lett az izzólámpa Edison legsikeresebb találmánya?

A 19. században már léteztek villanykörték – ezek azonban könnyen kiégtek, drágák voltak, és a működtetésük is bonyolult volt. Edison több évnyi szisztematikus kísérletezéssel dolgozta ki a megoldást: különböző anyagú szálakat próbált ki, a légüres tér és az üveg kialakítását optimalizálta.

Végül 1879. december 24-én kigyúltak a lámpák a laboratórium körüli parkban: az izzólámpa 14,5 órán át képes volt világítani.

Ez a teljesítmény forradalmi volt, hiszen végre egy praktikus, tartós fényforrást kínált az embereknek. Ahogyan egyre többen hallottak az izzóról, emberek százai özönlöttek a Menlo Parkba, hogy megnézzék a laboratóriumot, amely már elektromos fényárban ragyogott – olvashatjuk a National Geographic cikkében.

Hogyan zajlott a kísérletezés Menlo Parkban?

Edison nap mint nap újabb és újabb szálakat próbált ki: bambuszt, szénszálat, különféle fémeket. Minden kudarc közelebb vitte a tökéletes fényforráshoz. A laboratórium nyilvános bemutatóin ezrek láthatták működés közben az izzólámpát, és Lewis Latimer segítségével a szálak tartóssága és a tömeggyártás is megvalósulhatott. Itt vált valósággá Edison híres mondása is:

A zsenialitás egy százalék ihlet és kilencvenkilenc százalék verejték.

Thomas Alva Edison, az izzólámpa feltalálója – Fotó: - / AFP

Ki volt valójában Thomas Edison?

Thomas Alva Edison élete maga a megvalósult amerikai álom volt: minden idők egyik legtermékenyebb és legismertebb feltalálója szegény kisgyermekből tehetsége és szorgalma révén vált gazdag és híres emberré. Egyedül vagy másokkal közösen összesen 1093 szabadalom fűződik a nevéhez – volt egy négyéves időszak az életében, amikor 300 találmányt jelentett be, azaz ötnaponta egyet. Valójában nem a köztudatban élő magányos zseni volt: labóratóriumában egész tudósgárda dolgozott az irányítása alatt. A túl nagy tehetségeket azonban nem kedvelte: a horvát Nikola Teslát például hamar kirúgta.