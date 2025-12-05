Jamie Oliver olyan trükköt mutatott, amitől a karácsonyi menü örökre megváltozik!

Hírlevél
Sokak számára a tökéletes sült krumpli az ünnepi vacsora egyik legfontosabb eleme, ezért különösen nagy figyelmet kapott a sztárséf legújabb tippje. Jamie Oliver ugyanis elárulta, pontosan hány percig kell előfőzni a burgonyát ahhoz, hogy karácsonykor kívül ropogós, belül pedig tökéletesen puha legyen.
Jamie Oliver egy televíziós interjú utolsó másodperceire tartogatott egy olyan praktikát, amely sokak ünnepi menüjét változtathatja meg. A séfet a The One Show vendégeként kérdezték meg arról, hogyan készíti a legendásan ropogós sült burgonyáját. Oliver nem kertelt: részletesen elmondta, milyen fajtát válasszunk, mennyi ideig főzzük, és milyen trükköket vessünk be a tökéletes állag érdekében – írja a The Sun.

Jamie Oliver, sültkrumpli
Ettől lesz hibátlan a sült krumpli: Jamie Oliver pofonegyszerű tippje
Fotó: Pexels

Előfőzési technikája – pontos idővel és pontos leírással – gyorsan vírusként terjedt a közösségi médiában, ahol rengetegen osztották meg saját tapasztalataikat is.

Jamie Oliver szerint így készül a legjobb karácsonyi sült krumpli

A séf tippje szerint a tökéletes sült krumpli alapja a megfelelő fajta kiválasztása: ő a Maris Piper burgonyát ajánlja. Oliver lépésről lépésre a következő módszert javasolja:

  1. Hámozza meg a krumplit
  2. Tegye sós, forrásban lévő vízbe
  3. 14 percig főzze elő
  4. Szűrje le, és rázza össze, amíg kívül enyhén „fagyos”, érdes hatást nem kap
  5. Ezután a burgonya mehet a forró zsiradékba, kakukkfű vagy rozmaring kíséretében. 

Oliver szerint a következő trükk fokozza igazán az élményt:

a krumplit érdemes kicsit kilapítani, hogy nagyobb legyen a pirulási felület, majd jöhet a titkos összetevő: egy kevés ecet.

A séf szerint ezzel a lépéssel lesz a krumpli kívül igazán aranybarna és ropogós.

A titkos összetevő: miért működik az ecet?

Az ecet használata elsőre szokatlannak tűnhet, de a kommentelők gyorsan megmagyarázták a trükk tudományos hátterét.

A pektin – amely a burgonya szerkezetéért felel – savas közegben lassabban bomlik le. Ez azt eredményezi, hogy a krumpli:

  • kevésbé esik szét,
  • sütés közben vastagabb, ropogósabb kérget kap,
  • kevesebb idő alatt válik aranybarnává.

Sokan arról számoltak be, hogy már régóta használnak ecetet sütés előtt vagy után, mások pedig izgatottan próbálják majd ki a karácsonyi vacsorán.

Jamie Oliver receptje újra hódít a rajongók körében

A közösségi média gyorsan reagált: a The One Show videóját rövid idő alatt több ezren osztották meg. A rajongók szerint Oliver receptje évek óta „biztos pont” a karácsonyi készülődésben, és sokan mostantól az ecetes verziót is kipróbálják.

Géniusz! 100%!

– írta az egyik kommentelő.

A lapítás csodákat tesz, az ecet pedig új dimenziót ad

– tette hozzá egy másik.

A séf rajongói szerint a recept azért működik olyan jól, mert könnyen követhető, mégis profi hatást kelt – és az új titkos összetevő garantáltan tovább növeli a sikerélményt.

