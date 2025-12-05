Jamie Oliver olyan trükköt mutatott, amitől a karácsonyi menü örökre megváltozik!

Jamie Oliver egy televíziós interjú utolsó másodperceire tartogatott egy olyan praktikát, amely sokak ünnepi menüjét változtathatja meg. A séfet a The One Show vendégeként kérdezték meg arról, hogyan készíti a legendásan ropogós sült burgonyáját. Oliver nem kertelt: részletesen elmondta, milyen fajtát válasszunk, mennyi ideig főzzük, és milyen trükköket vessünk be a tökéletes állag érdekében – írja a The Sun.
Előfőzési technikája – pontos idővel és pontos leírással – gyorsan vírusként terjedt a közösségi médiában, ahol rengetegen osztották meg saját tapasztalataikat is.
Jamie Oliver szerint így készül a legjobb karácsonyi sült krumpli
A séf tippje szerint a tökéletes sült krumpli alapja a megfelelő fajta kiválasztása: ő a Maris Piper burgonyát ajánlja. Oliver lépésről lépésre a következő módszert javasolja:
- Hámozza meg a krumplit
- Tegye sós, forrásban lévő vízbe
- 14 percig főzze elő
- Szűrje le, és rázza össze, amíg kívül enyhén „fagyos”, érdes hatást nem kap
- Ezután a burgonya mehet a forró zsiradékba, kakukkfű vagy rozmaring kíséretében.
Oliver szerint a következő trükk fokozza igazán az élményt:
a krumplit érdemes kicsit kilapítani, hogy nagyobb legyen a pirulási felület, majd jöhet a titkos összetevő: egy kevés ecet.
A séf szerint ezzel a lépéssel lesz a krumpli kívül igazán aranybarna és ropogós.
A titkos összetevő: miért működik az ecet?
Az ecet használata elsőre szokatlannak tűnhet, de a kommentelők gyorsan megmagyarázták a trükk tudományos hátterét.
A pektin – amely a burgonya szerkezetéért felel – savas közegben lassabban bomlik le. Ez azt eredményezi, hogy a krumpli:
- kevésbé esik szét,
- sütés közben vastagabb, ropogósabb kérget kap,
- kevesebb idő alatt válik aranybarnává.
Sokan arról számoltak be, hogy már régóta használnak ecetet sütés előtt vagy után, mások pedig izgatottan próbálják majd ki a karácsonyi vacsorán.
Jamie Oliver receptje újra hódít a rajongók körében
A közösségi média gyorsan reagált: a The One Show videóját rövid idő alatt több ezren osztották meg. A rajongók szerint Oliver receptje évek óta „biztos pont” a karácsonyi készülődésben, és sokan mostantól az ecetes verziót is kipróbálják.
Géniusz! 100%!
– írta az egyik kommentelő.
A lapítás csodákat tesz, az ecet pedig új dimenziót ad
– tette hozzá egy másik.
A séf rajongói szerint a recept azért működik olyan jól, mert könnyen követhető, mégis profi hatást kelt – és az új titkos összetevő garantáltan tovább növeli a sikerélményt.
Kapcsolódó cikkeink:
A hagyományos ünnepi ételek közül kevés olyan sokoldalú és közkedvelt, mint a töltött káposzta. A szakértők szerint azonban a recept néhány apró trükkel még finomabbá tehető.
Egy brit édesanya bebizonyította, hogy a karácsonyi vacsora nem feltétlenül kerül egy kisebb vagyonba. A karácsonyi vacsora költségét mindössze tíz fontra szorította le, miközben öt főre elegendő, teljes ünnepi lakomát készített.