Újabb járvány a tengeren: több mint 100 ember betegedett meg egy luxushajón

A AIDAdiva nevű luxushajón több mint százan estek áldozatul a járványnak, hányással és hasmenéssel küzdöttek a többhetes utazás során. A hajó november 10-én indult Hamburgból, útvonala pedig Angliától az Egyesült Államokon át Mexikóig és Costa Ricáig vezetett, írja a Fox.

A hányással, hasmenéssel járó járvány sokszor a hatalmas óceánjárókon terjed (illusztráció) – Fotó: PAUL HENNESSY / NurPhoto

A CDC adatai szerint 95 utas és a személyzet 6 tagja produkált súlyos gyomor-bélrendszeri tüneteket. Mindez egy olyan hajón történt, ahol több mint 2000 utas és 640 fős legénység tartózkodott – ideális terep egy gyorsan terjedő vírus számára. A járványt november 30-án jelentették a hatóságoknak, vagyis a fertőzés napokig észrevétlenül terjedhetett a fedélzeten.

Mi ez a járvány – és miért ennyire veszélyes?

A szakértők szerint a norovírus rendkívül fertőző, és különösen gyorsan terjed zárt, zsúfolt terekben, például hajókon.

Akinek heves hányása van, annak kerülni kell a közösségi tereket – a vírus akár a levegőben is terjedhet

– figyelmeztetett Dr. Scott Weisenberg, a New York-i NYU Langone fertőző betegségek specialistája.

A vírus a közös felületeken (kilincsek, liftek, étkezők) is könnyen megmarad, ezért bárki megfertőződhet, aki hozzáér. Az Aida Cruises közlése szerint a járvány kitörése után fokozott takarítási és fertőtlenítési intézkedéseket vezettek be, elkülönítették a beteg utasokat és dolgozókat, mintákat vettek laboratóriumi vizsgálatokhoz, és konzultáltak a CDC Hajóhigiéniai Programjának tisztviselőivel is a higiéniai eljárásokról és az esetjelentésről. A cég szerint a megbetegedések száma ugyan már csökken, ám a norovírus november és április között várhatóan a szárazföldön is csúcsot dönt.

A mostani eset már a 21. norovírus-kitörés volt idén a CDC nyilvántartása szerint – ez szokatlanul magas szám. A szakértők szerint a járványügyi szezon csak most kezdődik, így további esetek sem zárhatók ki. Emellett figyelmeztetnek, hogy az alapos kézmosás szappannal és vízzel hatékonyabb, mint az alkoholos kézfertőtlenítők – különösen a norovírus ellen.

