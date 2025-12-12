Nem tanultak a Covidból: illegális vadhúsokat tároltak egy fagyasztóban – súlyos járványveszély!

Az Élelmiszer Biztonsági Hivatal (FSA) emberei december 5-én razziáztak a helyszínen, amely egy súlyos járványveszély gócpontja lehetett volna. A szakemberek szerint több lefoglalt állat kritikusan veszélyeztetett, és minden kereskedelme tiltott. A tobzoskát, amely a világ leginkább orvkereskedelemben szereplő, vadon élő állata, gyakran hozzák összefüggésbe zoonózisos betegségekkel, és korábban felvetődött, hogy a Covid–19 lehetséges közvetítője is lehetett. Ezért sokan teszik fel most újra a kérdést: „Tényleg semmit sem tanultunk a világjárványból?” – írja a Daily Mail.

A tobzoskák komoly járványveszélyt jelentenek, a Covid terjedésével is ezt a vadon élő állatot hozták összefüggésbe (illusztráció) – Fotó: HO / PCSD

Járványveszély forrásai lehetnek ezek az állatok

Az FSA figyelmeztetett: az illegálisan importált vadhús megkerüli az élelmiszerbiztonsági vizsgálatokat, így akár vírusokat, baktériumokat, parazitákat, vagy egyéb veszélyes szennyeződéseket is hordozhat. A felügyeleti szerv szerint ez komoly közegészségügyi kockázatot jelent a vásárlókra és a teljes élelmiszerláncra.

Nem engedhetjük, hogy illegális, potenciálisan veszélyes hús kerüljön a brit élelmiszerláncba. A vadhús komoly egészségügyi kockázatot jelent.

– jelentette ki Simon Ashwin, a Nemzeti Élelmiszerbűnözési Egység (NFCU) vezető nyomozója, aki hozzátette, a nyomozás folyamatban van, és arra kérik a lakosságot, hogy jelentsék, ha kétes eredetű húsokkal találkoznak.

Illegal pangolin meat and cane rats seized by police in Deptford https://t.co/4J4i3MFX18 pic.twitter.com/OFiOw8in6X — Standard Going Out (@ESReveller) December 12, 2025

Az illegális húsimport évek óta probléma az Egyesült Királyságban. A Covid utáni világban pedig különösen nagy hangsúlyt kap minden olyan jelenség, amely zoonózisos betegségek terjedéséhez vezethet.

Közösségi oldalakon virágzik a vadon élő állatok kereskedelme

Egy új vizsgálat szerint a legnagyobb közösségi oldal továbbra is a vadon élő állatok és növények online kereskedelmének virágzó piaca, annak ellenére, hogy a technológiai óriás vállalta, hogy segít az illegális kereskedelem elleni küzdelemben, számoltunk be róla az Origón.

Számszerűsítették a tobzoskatermékek illegális kereskedelmét

Több mint 190 ezer kilogramm tobzoskapikkelyt foglaltak le különböző országok hatóságai 2010 óta – mutatták ki kutatók, akik először számszerűsítették a Nigériához köthető tobzoskatermékek illegális kereskedelmének méretét, írtuk meg korábban az Origón.