Ilyet még nem látott: jegesmedve fogadott örökbe egy medvét

A jegesmedve populációt évtizedek óta tanulmányozó szakemberek szerint az ilyen esetek rendkívül ritkák. Evan Richardson, a kanadai környezetvédelmi minisztérium kutatója elmondta: negyvenöt év alatt mindössze tizenhárom hasonló „örökbefogadást” jegyeztek fel. A szakember huszonöt éve vizsgálja az északi-sarkvidék legnagyobb ragadozóit – tájékoztat az MTI.

Idegen bocsot fogadott be egy jegesmedve

A megfigyelés novemberben történt a manitobai Churchill térségében, amelyet gyakran a „jegesmedvék fővárosának” neveznek. A kutatók befogtak egy nőstényt és két, 10–11 hónapos bocsát, ám csak az egyik kölyök viselt azonosító címkét.

A nőstényt néhány hónappal korábban még csak egyetlen boccsal látták, ami arra utal, hogy az örökbefogadás viszonylag friss lehet.

Hogyan igazolták az örökbefogadást?

A sarkvidéki kutatások során a jegesmedve egyedeket azonosító címkékkel és műholdas nyomkövetőkkel látják el. A GPS-adatok, valamint a Polar Bears International szervezet megfigyelései is megerősítették, hogy a nősténynél csak néhány hete volt két kölyök.

A Hudson-öböltől nyugatra élő jegesmedvék száma az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent:

az 1980-as évek mintegy 1200 egyedéről mára körülbelül 800-ra esett vissza.

A szakértők szerint ennek egyik fő oka a túléléshez szükséges tengeri jég olvadása.

Genetikai vizsgálatok is zajlanak

Jelenleg genetikai elemzések folynak annak érdekében, hogy azonosítsák az örökbefogadott medvebocs biológiai anyját. Richardson szerint jó esély van arra, hogy sikerül meghatározni a vér szerinti szülőt, mivel a térségben több mint 4600 jegesmedvét azonosítottak az elmúlt 45 év során.

A kutatók hangsúlyozzák: ez a világ egyik legalaposabban tanulmányozott jegesmedve populációja, amelynek viselkedése még ma is képes meglepetést okozni.

