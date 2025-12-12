Olyasmi történik a jegesmedvékkel, amire a kutatók sem számítottak

Egy friss tudományos kutatás szerint a jegesmedve DNS gyors genetikai átalakuláson mehet keresztül a megnövekedett hőmérséklet és az olvadó tengeri jég hatására. A szakértők úgy vélik, ez az első alkalom, hogy egy emlősnél ilyen egyértelmű kapcsolatot találtak a környezeti felmelegedés és a genom változása között – írja az ABC.

A jegesmedve DNS változásai arra utalnak, hogy a faj genetikai szinten próbál alkalmazkodni a felmelegedő sarkvidéki környezethez Fotó: MAGNUS MARTINSSON / TT NEWS AGENCY

Jegesmedve DNS — túlélési kísérlet az olvadó jég ellen

A délkelet-grönlandi populáció, amely a faj elterjedési területének legmelegebb részén él, genetikailag eltér az északabbra élő jegesmedvéktől.

A kutatók szerint a jegesmedve DNS ezeknél az egyedeknél már alkalmazkodási jeleket mutat a megváltozott környezethez.

Az elemzések során úgynevezett „ugráló géneket” vizsgáltak, amelyek képesek átrendezni a genetikai állományt. Ezek a változások összefüggésbe hozhatók azzal is, hogy a jegesmedvék étrendje megváltozott — egyre több növényi eredetű táplálék jelenik meg benne.

A tudósok hangsúlyozzák: a jegesmedve DNS alkalmazkodása reménykeltő, de csak korlátozott ideig nyújthat védelmet. Hosszú távon a faj fennmaradása továbbra is az emberi kibocsátások csökkentésétől függ.

Jegesmedve támadt a BBC természetfilmesére

A jegesmedvével való találkozás majdnem tragédiába torkollott a tapasztalt BBC természetfilmes számára, amikor a forgatás során a medve őt nézte ki zsákmányának.

Jegesmedve támadt meg egy turistát Norvégiában

Jegesmedve sebesített meg egy francia turistát a norvégiai Spitzbergák egyik táborában az északi-sarkvidéken, a nő élete nincs veszélyben - jelentették be helyi hatóságok hétfőn.