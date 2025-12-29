Jennifer Aniston különleges fotókat osztott meg - erre kevesen számítottak

Jennifer Aniston az ünnepek alatt megosztott fotósorozatával ismét reflektorfénybe került, ezúttal nem filmes szerep, hanem magánéleti fordulat miatt. A képeken barátok, kutyák, nyugodt otthoni pillanatok és egy különleges vendég is feltűnt, ami sokak szerint egy új fejezet kezdetét jelzi a színésznő életében - írja a Fox News.

Jennifer Aniston az Elle Women in Hollywood 2025-ös eseményén a Four Seasons hotelben - Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Jennifer Aniston új párja Jim Curtis

A karácsonyi képsorozat egyik fotóján Jim Curtis is megjelent, aki Jennifer Aniston új párjaként került a figyelem középpontjába. Jim Curtis életvezetési tanácsadóként és íróként dolgozik, munkájának középpontjában az önismeret és a mentális jólét áll. Bár a színésznő nem kommentálta külön a kapcsolatot, a közös ünnepi pillanat egyértelműen jelezte, hogy a párkapcsolat már nem csupán pletyka szintjén létezik.

Mit lehet tudni Jennifer Aniston és Jim Curtis kapcsolatáról?

Jennifer Aniston és Jim Curtis kapcsolatáról eddig kevés nyilvános információ látott napvilágot, ám a mozaikdarabkák lassan összeállnak. A párost először nyáron látták együtt, majd ősszel már nyilvános eseményen is közösen jelentek meg. A kapcsolatot Jennifer Aniston közeli barátai is támogatóan fogadták: egy rangos hollywoodi eseményen Adam Sandler nyíltan elismerően beszélt róluk, ami ritka, de beszédes gesztus.

