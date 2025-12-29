Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Terrorcselekmény volt a Putyin rezidenciája elleni támadás – Trump őrjöng

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston különleges fotókat osztott meg - erre kevesen számítottak

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ünnepi időszak sok híresség számára a visszavonulásról szól, ám néha egy-egy személyes pillanat mégis nyilvánosságra kerül. Jennifer Aniston karácsonyi Instagram-bejegyzése pontosan ilyen volt: visszafogott, mégis sokatmondó.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jennifer Anistonkarácsonyszerelem

Jennifer Aniston az ünnepek alatt megosztott fotósorozatával ismét reflektorfénybe került, ezúttal nem filmes szerep, hanem magánéleti fordulat miatt. A képeken barátok, kutyák, nyugodt otthoni pillanatok és egy különleges vendég is feltűnt, ami sokak szerint egy új fejezet kezdetét jelzi a színésznő életében - írja a Fox News.

US actress Jennifer Aniston attends Elle 2025 Women in Hollywood celebration at the Four Seasons hotel in Beverly Hills, California on November 17, 2025. (Photo by Lisa O'CONNOR / AFP)
Jennifer Aniston az Elle Women in Hollywood 2025-ös eseményén a Four Seasons hotelben - Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Jennifer Aniston új párja Jim Curtis

A karácsonyi képsorozat egyik fotóján Jim Curtis is megjelent, aki Jennifer Aniston új párjaként került a figyelem középpontjába. Jim Curtis életvezetési tanácsadóként és íróként dolgozik, munkájának középpontjában az önismeret és a mentális jólét áll. Bár a színésznő nem kommentálta külön a kapcsolatot, a közös ünnepi pillanat egyértelműen jelezte, hogy a párkapcsolat már nem csupán pletyka szintjén létezik.

Mit lehet tudni Jennifer Aniston és Jim Curtis kapcsolatáról?

Jennifer Aniston és Jim Curtis kapcsolatáról eddig kevés nyilvános információ látott napvilágot, ám a mozaikdarabkák lassan összeállnak. A párost először nyáron látták együtt, majd ősszel már nyilvános eseményen is közösen jelentek meg. A kapcsolatot Jennifer Aniston közeli barátai is támogatóan fogadták: egy rangos hollywoodi eseményen Adam Sandler nyíltan elismerően beszélt róluk, ami ritka, de beszédes gesztus.

A színésznő korábban Brad Pitt és Justin Theroux felesége volt, ám jelenleg egy kiegyensúlyozottabb, visszafogottabb életszakaszban van. 

Ezt látni kell! Jennifer Aniston levetkőzött egy magazinnak

Merész fotósorozat jelent meg az 56 éves hollywoodi színésznőről. Jennifer Aniston több ezer dolláros fehérneműben pózolt az ELLE magazin decemberi-januári számában, amelyben nemcsak stílusát, hanem karrierje alakulását és személyes életét is feltárta.

Először szólalt meg Jennifer Aniston, ezért nem lett soha anya

A Jóbarátok című amerikai tévésorozat által világhírű vált Jennifer Aniston őszintén mesélt arról, miért nem lett soha gyermeke. A színésznő, aki tíz évig alakította Rachel Greent, most először árulta el, iszonyatosan hosszú és nehéz küzdelmet folytatott azért, hogy anya lehessen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!