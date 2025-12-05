Hírlevél
Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Hozzányúltak Jennifer Lopez bőréhez, ezzel is Ben Afflecknek üzent

Az énekesnő-színésznő majdnem egy évvel a Ben Affleckkel való válása után végleg eltüntette a férjének szóló tetoválását. Jennifer Lopez új tetkója a megújulásra utal.
Jennifer Lopez 2023 Valentin-napján mutatta meg a végtelen jelet egy nyíllal, amelyen mindkettejük neve szerepelt. A sztár legutóbbi vörös szőnyeges megjelenésekor azonban már nem volt látható a régi minta: vagy smink fedte el, vagy – ahogy egy forrás állítja – átalakította, és Ben nevét egy kolibrire cserélte. A kolibri a „megújulás” és „kitartás” szimbóluma, ami illik a váláson áteső Lopezhez – írja a The Sun

Jennifer Lopez – Fotó: MICHAEL TRAN / AFP
Jennifer Lopez
Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Egy friss videóban, ahol oldalt teljesen látszik a hasa, már az eredeti tetoválás formája sem kivehető.

Mindeközben Lopez és Affleck két hónapja újra együtt jelentek meg a Kiss of the Spider Woman című film premierjén – Jennifer a film főszereplője, Affleck pedig a producer volt. A találkozó barátságos hangulatban zajlott, közös fotó is készült.

Jennifer Lopez videója egy korábbi fellépés hangulatát idézi fel, miközben már javában zajlanak a készülődések a Las Vegas-i show-ra.

Jennifer Lopez augusztusban váratlan vendéggel találkozott kazahsztáni koncertjén.

 

