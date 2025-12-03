Tűzforró bikiniben mutatta meg bombaformáját Jennifer Lopez

A friss videóban Jennifer Lopez egy lángmintás bikiniben táncol, amelyet Instagram-oldalán osztott meg rajongóival. A felvétel egy korábbi World Pride-show részleteit idézi fel, és ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogyan készül az énekesnő a Las Vegas-i fellépésére, amelyen több ikonikus slágere és új dalai is elhangzanak majd – tájékoztat a People.

Jennifer Lopez a 16. Kormányzói Díjátadón Los Angelesben - Fotó: VALERIE MACON / AFP

Hogyan készül Jennifer Lopez a Las Vegas-i fellépéssorozatra?

A poszt alapján az énekesnő intenzív koreográfiákkal, látványos jelmezekkel és komoly fizikai felkészüléssel hangol az év végi és tavaszi koncertjeire. A videóban látható energikus táncmozdulatok és a gondosan megtervezett bikini azt jelzik, hogy a sztár új show-ja ugyanolyan látványos lesz, mint korábbi nagy sikerű rezidenciája.

A produkciót a Caesars Palace Colosseumában mutatja be, ahol exkluzív új dalok is elhangzanak majd.

Milyen részletek derültek ki Jennifer Lopez fellépéséről?

A megosztott felvételekből kiderül, hogy az énekesnő több különleges kosztümmel, fényáradatba borított színpaddal és magas intenzitású táncbetétekkel készül. A turné első szakasza december végén indul, majd márciusban újabb fellépéseket tartanak. A produkció célja, hogy Jennifer Lopez karrierjének legnagyobb slágereit és eddig nem hallott dalait egy látványos, éjszakai hangulatú show-ban egyesítse.

