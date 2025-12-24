Újra együtt Jennifer Lopez és Ben Affleck? Bennfentes forrás árulta el az igazat

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata továbbra is élénken foglalkoztatja a közvéleményt, még a válás után is. Legutóbbi közös megjelenésük ismét kérdéseket vetett fel: pusztán békés exekről van szó, vagy valami több is húzódik a háttérben?

Jennifer Lopez és Ben Affleck – együtt látták az egykori sztárpárt Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Jennifer Lopez és Ben Affleck: Együtt láttak az egykori sztárpárt

A sztárpárt a hétvégén látták együtt egy ünnepi bevásárlás alkalmával, amikor Ben Affleck fiával, Samuellel közösen több luxusüzletet is felkerestek, majd együtt ebédeltek. A jelenet gyorsan bejárta a bulvársajtót, és új lendületet adott a találgatásoknak.

Egy forrás a People magazinnak elmondta, hogy a találkozó mögött nem romantikus okok álltak.

Találkoztak és együtt mentek vásárolni. Jen és Ben rendben voltak

– fogalmazott a bennfentes, hozzátéve, hogy a fókusz főként a tinédzser Samen volt.

The truth behind Ben Affleck and Jennifer Lopez’s latest reunion https://t.co/GieYjUVev9 pic.twitter.com/wSqYxjk14M — Page Six (@PageSix) December 24, 2025

A forrás szerint Jennifer Lopez több ajándékot is vásárolt Ben Affleck gyerekeinek. A közös program során a tinédzser „lelkes és beszédes” volt, ami tovább erősítette a családi hangulatot.

Külön érkezett és külön távozott a sztárpár

A lap beszámolója szerint a sztárpár külön érkezett a helyszínre, és a közös ebéd után külön is távoztak. Ez sokak szerint arra utalhat, hogy a kapcsolat továbbra is baráti jellegű, még ha Jennifer Lopez és Ben Affleck időnként együtt is jelenik meg – írja a Page Six.

