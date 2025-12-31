Nem fogta vissza magát Jennifer Lopez – élő adásban támadt

Jennifer Lopez 2025 decemberének elején, Las Vegasban, a Caesars Palace legendás Colosseum színpadán lépett fel új rezidenciája első estjén, ahol nemcsak dalaival, hanem szavaival is felkavarta a közönséget. A világsztár egy merész, testhez simuló fellépőruhában reagált azokra a kritikákra, amelyek szerint „túl sokat mutat” és „nem a korának megfelelően” öltözködik – írja a TMZ.

Jennifer Lopez részt vesz a 16. Kormányzói Díjátadón a Ray Dolby Ballroomban, 2025. november 16-án Hollywoodban, Kaliforniában.

Látványos visszavágás a színpadon

A nyitóest egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor Jennifer Lopez játékosan, de egyértelműen odaszúrt a rosszindulatú megjegyzéseknek. Elmondása szerint, ha valaki az ő formájában lenne, szintén büszkén mutatná meg magát.

A közönség hangos nevetéssel és tapssal fogadta a megjegyzést, miközben a sztár merész, csillogó, testhez simuló ruhában folytatta a koncertet.

Jennifer Lopez és a megjelenésével kapcsolatos kritikák

A világsztárt nem először érik támadások külseje miatt. A rajongók és a kommentelők gyakran találgatják, vajon mennyire „valóságos” a megjelenése a közösségi médiában megosztott fotókon, és sokszor érik vádak a képszerkesztés miatt is.

Jennifer Lopez azonban rendre bebizonyítja, hogy formáját nem rejtegeti, legyen szó nagyszabású koncertekről, exkluzív magánrendezvényekről vagy ünnepi fotókról.

A kritika sem állítja meg

A „Jenny From the Block” előadója továbbra is magabiztosan vállalja önmagát, és nem hagyja, hogy a bírálatok eltántorítsák. A Las Vegas-i nyitóest egyértelmű üzenetet küldött: Jennifer Lopez pontosan tudja, mit képvisel – és nem kér elnézést azért, aki ő.

