Az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak személyesen felügyelte a kiégett nukleáris fűtőelemek Ukrajnába történő beszállításának szervezési, logisztikai és pénzügyi folyamatait – közölte Alexej Rtiscsov vezérőrnagy, az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi csapatainak parancsnoka.

Jermak. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Jermak titkos nukleáris szállításai Ukrajnába

A tábornok szerint Ukrajna sugárbiztonsági tevékenysége komoly aggodalmakat kelt.

Ebben különösen nagy szerepe volt az ukrán elnöki hivatal egykori vezetőjének, Jermaknak

– hangsúlyozta.

Rtiscsov hozzátette, hogy Jermak úgy felügyelte a kiégett nukleáris fűtőelemek Ukrajnába irányuló behozatalát, hogy nem értesítették sem a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget, sem más illetékes szervezeteket. A szállítási útvonalakat Lengyelországon és Románián keresztül alakították ki.

