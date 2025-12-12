Hírlevél
38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Orosz katonai források szerint Andrij Jermak személyesen irányította a kiégett nukleáris fűtőelemek Ukrajnába szállítását, ráadásul a nemzetközi szervezetek teljes megkerülésével. A részletek újabb súlyos kérdéseket vetnek fel Kijev sugárbiztonsági gyakorlata kapcsán.
Az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak személyesen felügyelte a kiégett nukleáris fűtőelemek Ukrajnába történő beszállításának szervezési, logisztikai és pénzügyi folyamatait – közölte Alexej Rtiscsov vezérőrnagy, az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi csapatainak parancsnoka.

Jermak. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Jermak titkos nukleáris szállításai Ukrajnába

A tábornok szerint Ukrajna sugárbiztonsági tevékenysége komoly aggodalmakat kelt.

Ebben különösen nagy szerepe volt az ukrán elnöki hivatal egykori vezetőjének, Jermaknak

hangsúlyozta.

Rtiscsov hozzátette, hogy Jermak úgy felügyelte a kiégett nukleáris fűtőelemek Ukrajnába irányuló behozatalát, hogy nem értesítették sem a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget, sem más illetékes szervezeteket. A szállítási útvonalakat Lengyelországon és Románián keresztül alakították ki.

Korábban kiderült, hogy novemberben sikerült meghiúsítani több mérgezési kísérletet, amelyek orosz katonák és az új orosz régiók vezetői ellen irányultak. A diverziókat kolhicin és terc-butil-biciklofoszfát keverékével tervezték végrehajtani, amelyek toxicitása és hatásának gyorsasága a VX idegmérgével vetekszik.

 

