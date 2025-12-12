Megdöbbentő lelet: Jézus freskója került elő egy föld alatti sírból

A törökországi İznik közelében feltárt sírkamrában előkerült ókori freskó új megvilágításba helyezi, miként ábrázolták Jézus személyét a kereszténység első évszázadaiban. A lelet nemcsak művészeti ritkaság, hanem vallástörténeti jelentőségű bizonyíték is, arra, hogy a Biblia tanításai már korán megjelentek a temetkezési művészetben - írja a Daily Mail.
Jézus ábrázolása egy ritka ókori freskón
A föld alatti sírkamra északi falán fennmaradt freskó a Jó Pásztor motívumát jeleníti meg. Jézus fiatal, szakáll nélküli férfiként látható, egyszerű tunikában, vállán egy állattal, amint egy mezőn halad.
Ez az ábrázolás közvetlen párhuzamba állítható a Biblia egyik legismertebb újszövetségi versével, amely János evangéliumában olvasható:
„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.” (Jn 10,11)
Törökország szerepe a régészeti felfedezésben
A freskó a Hisardere nekropolisz területén került elő, amely İznik – az egykori Nikaia – egyik legjelentősebb temetkezési helye volt. A terület a 2–5. század között folyamatosan használatban állt, és a mostani régészeti felfedezés tovább erősíti Törökország szerepét a korai kereszténység történetében.
Bibliai és vallástörténeti jelentőség
A szakértők szerint a freskó azt bizonyítja, hogy a Biblia tanításai már a kereszténység első évszázadaiban meghatározó szerepet játszottak a hívők mindennapi gondolkodásában. A Jó Pásztor motívum különösen alkalmas volt arra, hogy a hívők rejtett, mégis egyértelmű módon fejezzék ki hitüket egy olyan korban, amikor a keresztény szimbólumhasználat még nem volt általános.
Miért különleges ez a lelet?
A török hatóságok szerint ez az egyetlen ismert korai keresztény kori Jó Pásztor-ábrázolás Olaszországon kívül. A sír falain látható emberalakok, valamint a pogány és keresztény elemek keveredése jól mutatja azt az átmenetet, amelyen a térség vallási kultúrája keresztülment.
A freskó tanúsága szerint a korai keresztény közösségek már évszázadokkal később is ugyanazokat a képeket és fogalmakat használták Jézus bemutatására, mint amelyek az Újszövetség szövegében is megjelennek.