Rendkívüli

Elképesztő emberrel ült egy asztalhoz Putyin: sorsfordító lépések készülnek Ukrajna kapcsán

Hűha!

Kiderült, mikor ér a Földhöz a rejtélyes objektum, ami akár idegen technológia is lehet

Jézus

Megdöbbentő lelet: Jézus freskója került elő egy föld alatti sírból

18 perce
Olvasási idő: 7 perc
Egy rendkívüli régészeti felfedezés hívta fel magára a figyelmet Törökországban, amely új információkkal szolgál a korai kereszténység vizuális világáról. Jézus alakja egy harmadik századi ókori freskón jelent meg, méghozzá olyan ikonográfiával, amely szoros kapcsolatban áll a Biblia szövegeivel és az első keresztény közösségek hitvilágával.
JézusTörökországfreskó

A törökországi İznik közelében feltárt sírkamrában előkerült ókori freskó új megvilágításba helyezi, miként ábrázolták Jézus személyét a kereszténység első évszázadaiban. A lelet nemcsak művészeti ritkaság, hanem vallástörténeti jelentőségű bizonyíték is, arra, hogy a Biblia tanításai már korán megjelentek a temetkezési művészetben - írja a Daily Mail.

Jézus
Jézus Jó Pásztorként ábrázolva egy harmadik századi ókori freskón
Fotó: x / byaverlyn

Jézus ábrázolása egy ritka ókori freskón

A föld alatti sírkamra északi falán fennmaradt freskó a Jó Pásztor motívumát jeleníti meg. Jézus fiatal, szakáll nélküli férfiként látható, egyszerű tunikában, vállán egy állattal, amint egy mezőn halad.

Ez az ábrázolás közvetlen párhuzamba állítható a Biblia egyik legismertebb újszövetségi versével, amely János evangéliumában olvasható:

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.” (Jn 10,11)

A freskó tanúsága szerint a korai keresztény közösségek már évszázadokkal később is ugyanazokat a képeket és fogalmakat használták Jézus bemutatására, mint amelyek az Újszövetség szövegében is megjelennek.

Törökország szerepe a régészeti felfedezésben

A freskó a Hisardere nekropolisz területén került elő, amely İznik – az egykori Nikaia – egyik legjelentősebb temetkezési helye volt. A terület a 2–5. század között folyamatosan használatban állt, és a mostani régészeti felfedezés tovább erősíti Törökország szerepét a korai kereszténység történetében.

Bibliai és vallástörténeti jelentőség

A szakértők szerint a freskó azt bizonyítja, hogy a Biblia tanításai már a kereszténység első évszázadaiban meghatározó szerepet játszottak a hívők mindennapi gondolkodásában. A Jó Pásztor motívum különösen alkalmas volt arra, hogy a hívők rejtett, mégis egyértelmű módon fejezzék ki hitüket egy olyan korban, amikor a keresztény szimbólumhasználat még nem volt általános.

Miért különleges ez a lelet?

A török hatóságok szerint ez az egyetlen ismert korai keresztény kori Jó Pásztor-ábrázolás Olaszországon kívül. A sír falain látható emberalakok, valamint a pogány és keresztény elemek keveredése jól mutatja azt az átmenetet, amelyen a térség vallási kultúrája keresztülment.

