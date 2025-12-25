Tragikus hír érkezett: meghalt a Jóbarátok sztárja

A színész Los Angeles-i otthonában hunyt el, miután 2022 óta rákkezelés alatt állt. Matthew Perry után most ismét egy legendás színésze távozott el a Jóbarátoknak az élők sorából – közölte a BBC.

Máig sokak kedvence a Jóbarátok.

Fotó: NBC

Karrier a Jóbarátok árnyékában

Pat Finn televíziós karrierje az 1990-es évek közepén indult, és gyorsan keresett vendégszínésszé vált. Szerepelt többek között a Seinfeld, a Murphy Brown, a King of Queens és a That ’70s Show című sorozatokban.

Legismertebb alakítását a The Middle című sorozatban nyújtotta, ahol Bill Norwood karakterét játszotta nyolc évadon át.

Filmes munkái közé tartozott az It’s Complicated és a Santa Paws 2: The Santa Pups. A képernyőn kívül elismert improvizációs művész volt, és egy hatfős társulat, a Beer Shark Mice tagjaként is fellépett. Oktatóként a Colorado Egyetemen dolgozott, ahol hallgatók generációit mentorálta. Családja szerint Finn mindig derűs, nyitott ember volt. Halálát felesége, három gyermeke, valamint szülei és testvérei gyászolják, pályatársai pedig szeretettel emlékeznek rá.

A Jóbarátok karácsonyi epizódjai

A Jóbarátok tíz évada alatt legalább tíz karácsonyi epizód készült. A toplistán szereplő epizódokban gyakran humoros és családi témák, illetve a szereplők ünnepi készülődése szerepelnek, például ajándékvásárlás, kapcsolati bonyodalmak vagy karácsonyi vacsora körüli történések.

Matthew Perry halála körüli rejtelmek

A Jóbarátok másik legendás sztárja, Matthew Perry is nemrég távozott az élők sorából. A színész 54 éves korában halt meg Los Angeles-i otthonában, ahol egy jakuzziban találták rá. Nemrég nyilvánosságra hozták azt a rögzített 911-es segélyhívást, amelyet akkor indítottak Matthew Perry házából, miután az utolsó telefonbeszélgetés készült a helyszínen a megtalálása után.