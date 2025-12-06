Hírlevél
A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Trump

Ez nagyon gáz: Joe Biden a hazája nevét sem tudja kimondani

18 órája
Olvasási idő: 5 perc
Joe Biden újabb kínos nyelvbotlása letarolta az amerikai sajtót: az idős exelnök az „Amerika” szót sem tudta normálisan kimondani egy washingtoni LMBTQ-fórumon, a jelenet pedig tökéletesen ráerősített az állapotával kapcsolatos kérdésekre.
TrumpJoe BidenFehér Ház

Az egykori amerikai elnök, Joe Biden újabb kínos bakival szúrta magát lábon, amikor megpróbálta kimondani az „Amerika” szót, miközben éppen a Trump-kormányzatot támadta egy washingtoni LMBTQ-fórumon.

Joe Biden volt amerikai elnök
Joe Biden volt amerikai elnök
Fotó: NurPhoto via AFP

Nagyot bakizott Joe Biden

A szemmel láthatóan megviselt, 83 éves demokrata politikus saját hazája nevén botlott el egy érzelmesre hangolt beszédrészben – ez már csak egy újabb a sorozatos nyelvbotlásaiból.

Még mindig hiszek abban, hogy a jelenlegi adminisztráció által előidézett válságokból, ahogy mindig is, erősebben, bölcsebben és ellenállóbban tudunk kijönni... de ehhez fel kell állnunk

– mondta Biden, aki szinte végig botladozott a szavakkal húszperces beszéde alatt.

Majd jött a pillanat, amelyet az internet azonnal szétkapott:

Amíg tartjuk a hitet, a reményt, és emlékszünk arra, kik is vagyunk... mi vagyunk az Amerikai Egyesült Államok… Amerigotit

– ejtette ki teljesen érthetetlenül, majd zavartan helyesbített: „Ez vagyunk. Az USA.”

A rendezvényen, amelyet az LGBTQ+ Victory Institute szervezett, Bidennak odaadták a Chris Abele Impact Awardot, amelyet „minden idők egyik leginkluzívabb amerikai adminisztrációjának” ítéltek.

Beszédében az idős, sokszor tévesztő politikus újra nekiment a „MAGA-republikánusoknak”, azt állítva, hogy Trump hívei „el akarják torzítani” az egyenlőségért folytatott harcot, és „rémisztővé” akarják tenni a melegjogokat.

A blama újra előhozta Biden állapotával kapcsolatos aggodalmakat – különösen azután, hogy elnöki éve végén az egészségi és mentális állapota a washingtoni viták középpontjába került.

A 2024 júniusi, botrányosan gyenge tévévita Trump ellen szinte megpecsételte sorsát, és egy hónappal később visszalépett az elnökjelöltségtől.

Mindezt az is árnyalta, hogy orvosai év elején még azt állították: „teljesen alkalmas a szolgálatra”, pedig februárban már komoly jelei voltak annak, hogy valami nincs rendben.

Májusban a volt elnök bejelentette, hogy „agresszív”, csontokra is átterjedt prosztatarákot diagnosztizáltak nála. Az orvosok egy „kis csomót” és további rákos sejteket találtak – egy előrehaladott 4-es stádiumú diagnózist, amelyet a Fehér Ház orvosai hosszú ideig nem vettek észre.

A hivatal elhagyása óta Biden alig mutatkozik, leginkább egészségügyi közlemények erejéig bukkan fel.

