Ez nagyon gáz: Joe Biden a hazája nevét sem tudja kimondani

Az egykori amerikai elnök, Joe Biden újabb kínos bakival szúrta magát lábon, amikor megpróbálta kimondani az „Amerika” szót, miközben éppen a Trump-kormányzatot támadta egy washingtoni LMBTQ-fórumon.

Joe Biden volt amerikai elnök

Fotó: NurPhoto via AFP

Nagyot bakizott Joe Biden

A szemmel láthatóan megviselt, 83 éves demokrata politikus saját hazája nevén botlott el egy érzelmesre hangolt beszédrészben – ez már csak egy újabb a sorozatos nyelvbotlásaiból.

Még mindig hiszek abban, hogy a jelenlegi adminisztráció által előidézett válságokból, ahogy mindig is, erősebben, bölcsebben és ellenállóbban tudunk kijönni... de ehhez fel kell állnunk

– mondta Biden, aki szinte végig botladozott a szavakkal húszperces beszéde alatt.

Majd jött a pillanat, amelyet az internet azonnal szétkapott:

Amíg tartjuk a hitet, a reményt, és emlékszünk arra, kik is vagyunk... mi vagyunk az Amerikai Egyesült Államok… Amerigotit

– ejtette ki teljesen érthetetlenül, majd zavartan helyesbített: „Ez vagyunk. Az USA.”

A rendezvényen, amelyet az LGBTQ+ Victory Institute szervezett, Bidennak odaadták a Chris Abele Impact Awardot, amelyet „minden idők egyik leginkluzívabb amerikai adminisztrációjának” ítéltek.

Beszédében az idős, sokszor tévesztő politikus újra nekiment a „MAGA-republikánusoknak”, azt állítva, hogy Trump hívei „el akarják torzítani” az egyenlőségért folytatott harcot, és „rémisztővé” akarják tenni a melegjogokat.

A blama újra előhozta Biden állapotával kapcsolatos aggodalmakat – különösen azután, hogy elnöki éve végén az egészségi és mentális állapota a washingtoni viták középpontjába került.

A 2024 júniusi, botrányosan gyenge tévévita Trump ellen szinte megpecsételte sorsát, és egy hónappal később visszalépett az elnökjelöltségtől.

Mindezt az is árnyalta, hogy orvosai év elején még azt állították: „teljesen alkalmas a szolgálatra”, pedig februárban már komoly jelei voltak annak, hogy valami nincs rendben.

Májusban a volt elnök bejelentette, hogy „agresszív”, csontokra is átterjedt prosztatarákot diagnosztizáltak nála. Az orvosok egy „kis csomót” és további rákos sejteket találtak – egy előrehaladott 4-es stádiumú diagnózist, amelyet a Fehér Ház orvosai hosszú ideig nem vettek észre.