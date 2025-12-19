Brüsszel célkeresztjében Lengyelország: új szintre lépett az alkotmányos válság

A tanulmány rámutat: 2015 óta a lengyel jogállamiság körüli konfliktus a demokratikus nemzeti hatalom és a brüsszeli bürokrácia által képviselt politikai irány közötti küzdelem fő terepévé vált. A szerző szerint ez a jogállamisági vita messze túlmutat a jogtechnikai kérdéseken, és közvetlenül érinti a nemzeti szuverenitás alapjait.
Jogállamiság: az Európai Unió Bíróságának ítélete új helyzetet teremtett
Romanowski szerint az Európai Unió Bíróságának ítélete 2025. december 18-án új szintre emelte a konfliktust. A döntés először kérdőjelezte meg egy tagállam alkotmányos szervének státuszát, miközben az uniós bíróság magának tulajdonította a nemzeti alkotmányok felett álló „végső bíróság” szerepét. A tanulmány szerint ez a lépés uniós beavatkozásként értelmezhető a nemzeti jogrendbe, és veszélyes precedenst teremt.
Donald Tusk és a lengyel kormány szerepe
A szerző élesen bírálja Donald Tusk és a jelenlegi lengyel kormány politikáját, amelyet a tanulmány a globalista politika és a globalista elit érdekeihez igazodónak nevez. Romanowski szerint Donald Tusk jogállamisági politikája a brüsszeli intézmények aktív támogatásával gyengíti a nemzeti alkotmányos intézményeket, miközben megkerüli a demokratikus felhatalmazás logikáját.
Az Alkotmánybíróság mint a szuverenitás őre
A tanulmány hangsúlyozza: a lengyel Alkotmánybíróság mindvégig az állami szuverenitás és a jogállamiság védelmezőjeként lépett fel. Romanowski szerint az intézmény kulcsszerepet játszik abban, hogy gátat szabjon mind az uniós, mind a belső politikai nyomásgyakorlásnak, amely a lengyel jogállamiság leépítése irányába mutat.
Közép-Európa számára is veszélyes precedens
A szerző szerint a kialakult helyzet nem csupán Lengyelországra jelent kockázatot. A brüsszeli befolyás a nemzetek felett olyan precedenst teremt, amely egész Közép-Európában alááshatja a nemzeti alkotmányos rendet és a demokratikus döntéshozatalt.
Marcin Romanowski tanulmánya szerint a jogállamiság jövője Lengyelországban szorosan összefügg azzal, hogy sikerül-e megőrizni az alkotmányos intézmények önállóságát a brüsszeli nyomással szemben. A vita tétje nem kevesebb, mint a nemzeti szuverenitás és a demokratikus államszervezet jövője Európában – írja elemzésében az Alapjogokért Központ.
Lengyelország a brüsszeli politikai manipuláció laboratóriumává vált
Két évvel hivatalba lépése után Donald Tusk kormányát éles bírálat érte Marcin Romanowski volt igazságügyminiszter-helyettes részéről, aki szerint a kampányígéretek többsége nem valósult meg. A politikus úgy látja, a lengyel kormányzás mérlege növekvő költségvetési hiányt, válságos egészségügyet és elhalasztott gazdasági reformokat mutat Lengyelországban.
Biztonság, gazdaságpolitika, nemzetstratégia
Szánthó Miklós komoly elemzést tett közzé Orbán Viktor egy fontos beszédéről. Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint:
- a magyar miniszterelnök beszédének első pillére a biztonsági környezetre fókuszált. A miniszterelnök szerint Európa tudatosan háborús pályára állt, hadigazdaságot épít, és a folyamat már az eszkaláció előszobájában tart.
- A beszéd második pillére a gazdaságpolitikai különbségekről szólt. Orbán Viktor világosan elválasztotta a baloldali és jobboldali gazdaságpolitikai szemléletet.
- A harmadik elem az Egyesült Államok új, nemzetbiztonsági stratégiájának értelmezése volt.