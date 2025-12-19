Brüsszel célkeresztjében Lengyelország: új szintre lépett az alkotmányos válság

A tanulmány rámutat: 2015 óta a lengyel jogállamiság körüli konfliktus a demokratikus nemzeti hatalom és a brüsszeli bürokrácia által képviselt politikai irány közötti küzdelem fő terepévé vált. A szerző szerint ez a jogállamisági vita messze túlmutat a jogtechnikai kérdéseken, és közvetlenül érinti a nemzeti szuverenitás alapjait.

Jogállamisági konfliktus – a képen Marcin Romanowski Fotó: Facebook / Marcin Romanowski

Jogállamiság: az Európai Unió Bíróságának ítélete új helyzetet teremtett

Romanowski szerint az Európai Unió Bíróságának ítélete 2025. december 18-án új szintre emelte a konfliktust. A döntés először kérdőjelezte meg egy tagállam alkotmányos szervének státuszát, miközben az uniós bíróság magának tulajdonította a nemzeti alkotmányok felett álló „végső bíróság” szerepét. A tanulmány szerint ez a lépés uniós beavatkozásként értelmezhető a nemzeti jogrendbe, és veszélyes precedenst teremt.

Donald Tusk és a lengyel kormány szerepe

A szerző élesen bírálja Donald Tusk és a jelenlegi lengyel kormány politikáját, amelyet a tanulmány a globalista politika és a globalista elit érdekeihez igazodónak nevez. Romanowski szerint Donald Tusk jogállamisági politikája a brüsszeli intézmények aktív támogatásával gyengíti a nemzeti alkotmányos intézményeket, miközben megkerüli a demokratikus felhatalmazás logikáját.

A brüsszeli befolyás veszélyes az európai nemzetállamokra – A képen Szánthó Miklós és Marcin Romanowski Fotó: Facebook/Alapjogokért Központ

Az Alkotmánybíróság mint a szuverenitás őre

A tanulmány hangsúlyozza: a lengyel Alkotmánybíróság mindvégig az állami szuverenitás és a jogállamiság védelmezőjeként lépett fel. Romanowski szerint az intézmény kulcsszerepet játszik abban, hogy gátat szabjon mind az uniós, mind a belső politikai nyomásgyakorlásnak, amely a lengyel jogállamiság leépítése irányába mutat.

Közép-Európa számára is veszélyes precedens

A szerző szerint a kialakult helyzet nem csupán Lengyelországra jelent kockázatot. A brüsszeli befolyás a nemzetek felett olyan precedenst teremt, amely egész Közép-Európában alááshatja a nemzeti alkotmányos rendet és a demokratikus döntéshozatalt.

Marcin Romanowski tanulmánya szerint a jogállamiság jövője Lengyelországban szorosan összefügg azzal, hogy sikerül-e megőrizni az alkotmányos intézmények önállóságát a brüsszeli nyomással szemben. A vita tétje nem kevesebb, mint a nemzeti szuverenitás és a demokratikus államszervezet jövője Európában – írja elemzésében az Alapjogokért Központ.