Egy sötét nap krónikája: amikor John Lennon fénye kihunyt

„Ha az ember belátja, hogy bármit tesz is, úgysem múlhatja felül Leonardót, akkor könnyen elcsügged: minek fáradozzam, amikor voltak már nálam különbek, amire én úgy sem leszek képes soha” – ezt John Lennon mondta a 368 oldalas The Beatles Anthology című önéletrajzi könyvben. Pedig hát, túlzás nélkül állíthatjuk, a liverpooli srác – a maga területén – olyan magasságokban jutott, mint Leonardo da Vinci.

A Beatles együttes sikereik kezdetén, az 1960-as évek elején, balra John Lennon

Fotó: WALTER SHENSON FILMS / PROSCENIU / Collection ChristopheL via AFP

Persze sok más bölcsességet is hallhattunk, olvashattunk a Beatles legendás énekesétől.

A világ talán leghíresebb együttesének tagjai – élükön Lennonnal – valami olyat alkottak a maguk műfajában, ami kiemelkedő, lenyűgöző, fantasztikus és valószínűleg megismételhetetlen is.

Az az őrület, amivel a Beatles végigsöpört a világon, az egyedülálló volt és bizonyára már marad is.

Negyvenöt éve gyilkolták meg John Lennont

Az idő azonban kíméletlenül telik, s bár a Beatles, s a dalaik iránt érzett szerelem örök, a zenekar már több mint 55 éve felbomlott. És ami még ennél is szomorúbb és fájdalmasabb, hogy 45 éve John Lennon sincs velünk. Egészen pontosan 1980. december 8-án gyilkolták meg a föld egyik legismertebb és legbefolyásosabb zenészét New Yorkban. Történt, hogy a Central Parknál lévő Dakota-ház előtt – ahol Lennon a feleségével, Yoko Onóval élt – aznap délután egy megszállott rajongó várta őt.

Amikor a 40 éves énekes hazatért a stúdióból a 25 éves Mark David Chapman odalépett hozzá, és többször rálőtt egy 38-as kaliberű pisztollyal.

A zenész súlyos sérüléseket szenvedett, és bár a mentők gyorsan a Roosevelt kórházba szállították, már nem lehetett megmenteni az életét. A világ gyászba borult és megállt egy pillanatra azon a csendes, hűvös téli napon.

John Lennon emlékhely a New York-i Dakota-háznál

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a gyilkost

Chapman nem menekült el. Csak állt ott némán ez a megrendítően csendes alak, miközben a rendőrök letartóztatták a felfoghatatlan tette után.

Később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

Amúgy Chapman legutóbbi feltételes szabadlábra helyezési kérelmét az idén nyáron, augusztus 27-én utasították el. Ez már a tizennegyedik próbálkozása volt, pedig az áldozat családjából állítólag mindenki megbocsátott neki. A rajongók azonban soha.