John Lennon

Egy sötét nap krónikája: amikor John Lennon fénye kihunyt

Azon az 1980-as decemberi estén a szokottnál is nagyobb sötétsége ereszkedett New Yorkra. John Lennont 45 évvel ezelőtt, december 8-án gyilkolta meg egy őrült rajongója, Mark David Chapman. A lövések nemcsak egy legendát némítottak el, hanem egy korszak reményeit is megtörték. A merénylet sokkolta az egész világot.
„Ha az ember belátja, hogy bármit tesz is, úgysem múlhatja felül Leonardót, akkor könnyen elcsügged: minek fáradozzam, amikor voltak már nálam különbek, amire én úgy sem leszek képes soha” – ezt John Lennon mondta a 368 oldalas The Beatles Anthology című önéletrajzi könyvben. Pedig hát, túlzás nélkül állíthatjuk, a liverpooli srác – a maga területén – olyan magasságokban jutott, mint Leonardo da Vinci.

Quatre garcons dans le ventA hard day s night1964Real Richard LesterJohn LennonPaul McCartneyGeorge HarrisonRingo Starr.Collection Christophel © Walter Shenson Films / Proscenium Films (Photo by Walter Shenson Films / Prosceniu / Collection ChristopheL via AFP), John Lennon
A Beatles együttes sikereik kezdetén, az 1960-as évek elején, balra John Lennon
Fotó: WALTER SHENSON FILMS / PROSCENIU / Collection ChristopheL via AFP

Persze sok más bölcsességet is hallhattunk, olvashattunk a Beatles legendás énekesétől. 

A világ talán leghíresebb együttesének tagjai – élükön Lennonnal – valami olyat alkottak a maguk műfajában, ami kiemelkedő, lenyűgöző, fantasztikus és valószínűleg megismételhetetlen is. 

Az az őrület, amivel a Beatles végigsöpört a világon, az egyedülálló volt és bizonyára már marad is.

Negyvenöt éve gyilkolták meg John Lennont

Az idő azonban kíméletlenül telik, s bár a Beatles, s a dalaik iránt érzett szerelem örök, a zenekar már több mint 55 éve felbomlott. És ami még ennél is szomorúbb és fájdalmasabb, hogy 45 éve John Lennon sincs velünk. Egészen pontosan 1980. december 8-án gyilkolták meg a föld egyik legismertebb és legbefolyásosabb zenészét New Yorkban. Történt, hogy a Central Parknál lévő Dakota-ház előtt – ahol Lennon a feleségével, Yoko Onóval élt – aznap délután egy megszállott rajongó várta őt. 

Amikor a 40 éves énekes hazatért a stúdióból a 25 éves Mark David Chapman odalépett hozzá, és többször rálőtt egy 38-as kaliberű pisztollyal. 

A zenész súlyos sérüléseket szenvedett, és bár a mentők gyorsan a Roosevelt kórházba szállították, már nem lehetett megmenteni az életét. A világ gyászba borult és megállt egy pillanatra azon a csendes, hűvös téli napon.

Picturs are seen on a monument as mourners gather on the 40th anniversary of John Lennon's death, at Strawberry Fields, in Central Park to honor the late Beatles star in New York on December 8, 2020. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
John Lennon emlékhely a New York-i Dakota-háznál
Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a gyilkost

Chapman nem menekült el. Csak állt ott némán ez a megrendítően csendes alak, miközben a rendőrök letartóztatták a felfoghatatlan tette után. 

Később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 

Amúgy Chapman legutóbbi feltételes szabadlábra helyezési kérelmét az idén nyáron, augusztus 27-én utasították el. Ez már a tizennegyedik próbálkozása volt, pedig az áldozat családjából állítólag mindenki megbocsátott neki. A rajongók azonban soha.

A memorial flower stand is set in Minato Ward, Tokyo on December 8, 2020, prior to 40 years have passed since John Lennon died. People offer bunches of flowers and write messages in front of his portrait. John Winston Ono Lennon was a member of Beatles, and was shot and killed in the archway of his Manhattan apartment building by a Beatles fan in 1980. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Nanako Sudo / The Yomiuri Shimbun via AFP)
John Lennon legendája örök
Fotó: NANAKO SUDO / Yomiuri

Lennon halála nemcsak a zene világát rázta meg, hanem az egész társadalmat mély szomorúságba borította, és máig emlékeztet arra, mennyire törékeny az élet, még a legnagyobbak számára is. 

A legenda zenéje persze tovább él, minden egyes akkorddal, minden egyes ritmussal, szövegsorral. De az is igaz – pláne ma nézve, így 45 év távlatából –, hogy John Lennon halálával megszakadt a béke dallama.

Az Origo pár éve írt arról, hogy Paul McCartney új részleteket árult el John Lennon haláláról.

 

 

