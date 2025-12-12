Túl sok az egybeesés? Beigazolódtak a 2025-re szóló jóslatok?

A történelmi forrásokból és későbbi értelmezésekből ismert jóslatok nem konkrét eseményeket írnak le, hanem szimbolikus képek és baljós üzenetek sorozatát. Nostradamus négysorosai és Baba Vanga kijelentései éppen ezért minden válságos időszakban új értelmezést kapnak, legyen szó háborúról, járványról vagy akár egy világméretű társadalmi megrázkódtatásról - írja a Daily Star.

Nostradamus kéziratai évszázadok óta táplálják a jóslatok körüli vitákat

Fotó: JEAN BERNARD / Bridgeman Images via AFP

Mit jósolt Nostradamus 2025-re?

A Nostradamusnak tulajdonított értelmezések szerint 2025-ben Európát súlyos konfliktusok érinthetik. A próféciák kegyetlen háborúkról beszélnek, amelyek több országot is magukkal sodorhatnak, és diplomáciai feszültségeket vetítenek előre. Egyes magyarázatok szerint ezek nem feltétlenül klasszikus fegyveres összecsapások, hanem elhúzódó politikai és gazdasági válságok formájában jelennek meg.

Milyen jóslatokat tett Baba Vanga 2025-re?

Baba Vanga jóslatai gyakran konkrétabb formában maradtak fenn a követői elmondásai alapján. 2025-re vonatkozóan globális megrázkódtatásokról, természeti katasztrófákról és egészségügyi válságokról beszélnek. Több értelmezés szerint a járványok újbóli megjelenése, valamint a társadalmi feszültségek erősödése is ezek közé tartozik.

Mely jóslatok váltak valóra eddig?

A hívek szerint több korábbi jóslat utólag illeszkedett történelmi eseményekhez. Ezek közé sorolják:

nagy geopolitikai konfliktusok előrejelzését,

pusztító járványok megjelenését,

társadalmi rend megrendülését,

technológiai és politikai fordulópontokat.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek az értelmezések gyakran utólagosak, és a szövegek többféleképpen magyarázhatók.

Készülhetünk a világvégére?

Az értelmezésekben gyakran felbukkan a világvége motívuma is, amely azonban nem feltétlenül a szó szerinti pusztulást jelenti. Nostradamus és Baba Vanga jóslatait sokan inkább egy korszak lezárásaként értelmezik: politikai rendszerek átalakulását, társadalmi normák felbomlását és globális egyensúlyvesztést látnak mögöttük.

Miért kerülnek elő újra Nostradamus jóslatai?

Nostradamus jóslatai minden olyan időszakban felerősödnek a közbeszédben, amikor a világ instabilnak tűnik. Háborúk, járványok, klímaválság és gazdasági bizonytalanság idején az emberek hajlamosak kapaszkodót keresni a múlt üzeneteiben. A szuperinfluenza és a nemzetközi konfliktusok miatt 2025 különösen alkalmas év arra, hogy ezek az évszázados sorok ismét aktualitást kapjanak.