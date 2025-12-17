Elképesztő! 20 évet fiatalodott a szépséges Julia Roberts – mutatjuk a képet!

Az 58 éves színésznő ismét bebizonyította, hogy a természetesség kortalan. Julia Roberts közösségi oldalán osztott meg egy friss képet, amelyen smink nélkül, lazán és magabiztosan pózol, és szemmel láthatóan éveket tagadhatna le.
Smink nélkül is ragyog Julia Roberts
A posztolt szelfin Julia Roberts barátja és fotósa, Alexi Lubomirski új könyvét, a Natura Sacra című kötetet tartja a kezében. A fotó egyszerűsége és természetessége azonnal feltűnt a követőknek: a színésznő arca friss, üde, ráncoktól szinte mentes benyomást kelt.
Laza stílus, természetes megjelenés a színésznőnél
A képen Julia Roberts egy szürke, kasmírgombos inget visel, miközben szorosan magához öleli a nagyméretű könyvet. Szőke haja középen elválasztva, lágy, tengerparti hullámokkal omlik a vállára, ami tovább erősíti a természetes összhatást. A rajongók szerint a színésznő kifejezetten fiatal és sugárzó.
A kommentelők egyöntetűen dicsérik a fotót, sokan úgy fogalmaznak, hogy Julia Roberts mintha legalább húsz évet fiatalodott volna. A sminkmentes megjelenés csak tovább erősíti azt az érzést, hogy a színésznő nem próbál megfelelni semmilyen elvárásnak – egyszerűen önmagát adja. Erről a Page Six információi alapján számotunk be.
Jessica Alba popsija elszabadult – tengerparton dobta le a textílt
Jessica Alba tanga bikiniben sétált a homokos parton új párjával, Danny Ramirezzel, és a képek láttán a rajongók teljesen megőrültek.
Sydney Sweeney új fotói minden fantáziát túlszárnyalnak
Hollywood legszexibb sztárja most minden eddiginél merészebb oldalát villantotta meg. Sydney Sweeney az, akitől a rajongók csak egyet akarnak: még többet látni belőle.