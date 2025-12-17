Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin döntött Ukrajna sorsáról – rendkívüli bejelentést tett az orosz elnök

Üstökös

Kell aggódnunk? Száguldásba kezdett a 3I/ATLAS

Julia Roberts

Elképesztő! 20 évet fiatalodott a szépséges Julia Roberts – mutatjuk a képet!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rajongók szerint szinte hihetetlen, amit a legfrissebb fotó mutat. Julia Roberts smink nélküli szelfije alapján úgy tűnik, mintha az idő egyszerűen megállt volna számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Julia Robertsszelfiszínésznő

Az 58 éves színésznő ismét bebizonyította, hogy a természetesség kortalan. Julia Roberts közösségi oldalán osztott meg egy friss képet, amelyen smink nélkül, lazán és magabiztosan pózol, és szemmel láthatóan éveket tagadhatna le.

Julia Roberts
Julia Roberts Fotó: MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Smink nélkül is ragyog Julia Roberts

A posztolt szelfin Julia Roberts barátja és fotósa, Alexi Lubomirski új könyvét, a Natura Sacra című kötetet tartja a kezében. A fotó egyszerűsége és természetessége azonnal feltűnt a követőknek: a színésznő arca friss, üde, ráncoktól szinte mentes benyomást kelt.

Laza stílus, természetes megjelenés a színésznőnél

A képen Julia Roberts egy szürke, kasmírgombos inget visel, miközben szorosan magához öleli a nagyméretű könyvet. Szőke haja középen elválasztva, lágy, tengerparti hullámokkal omlik a vállára, ami tovább erősíti a természetes összhatást. A rajongók szerint a színésznő kifejezetten fiatal és sugárzó.

A kommentelők egyöntetűen dicsérik a fotót, sokan úgy fogalmaznak, hogy Julia Roberts mintha legalább húsz évet fiatalodott volna. A sminkmentes megjelenés csak tovább erősíti azt az érzést, hogy a színésznő nem próbál megfelelni semmilyen elvárásnak – egyszerűen önmagát adja. Erről a Page Six információi alapján számotunk be.

Jessica Alba popsija elszabadult – tengerparton dobta le a textílt

Jessica Alba tanga bikiniben sétált a homokos parton új párjával, Danny Ramirezzel, és a képek láttán a rajongók teljesen megőrültek.

Sydney Sweeney új fotói minden fantáziát túlszárnyalnak

Hollywood legszexibb sztárja most minden eddiginél merészebb oldalát villantotta meg. Sydney Sweeney az, akitől a rajongók csak egyet akarnak: még többet látni belőle.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!