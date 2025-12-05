Börtönbe került az Emily Párizsban című sorozat sztárja

Kábítószer-csempészet vádjával letartóztatták a 36 éves Jeremy O. Harrist, az Emily Párizsban című sorozat sztárját – tájékoztat a Page Six.

Kábítószer-csempészet vádjával letartóztatták a 36 éves Jeremy O. Harrist, az Emily Párizsban című sorozat sztárját Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A repülőtéren vették őrizetbe a sztárt kábítószer-csempészet gyanújával

A színészt a Naha nemzetközi repülőtéren vette őrizetbe a vámhatóság, miután 78 milligramm kristályt találtak a táskájában.

Harrist jelenleg Tomigusuku város börtönében tartják fogva, egyelőre nem tudni, hogy feltételesen szabadlábra helyezik-e, vagy őrizetben kell megvárnia a bírósági eljárást.

