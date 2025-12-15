Megdöbbentő módszerrel csempésztek drogot, lecsapott a rendőrség – videó

Hírlevél
Helikopteres bűnbandára csapott le a rendőrség Spanyolországban. A kábítószercsempész szervezet légi úton szállított narkotikumot, majd elhagyatott vidéki épületekben rejtették el a további szállításig.
Nemzetközi kábítószercsempész-hálózatra csapott le a spanyol rendőrség. A bűnszervezet helikopterekkel szállított hasist Marokkóból Spanyolországba – tájékoztat a CBS News. 

Nemzetközi kábítószercsempész hálózatra csapott le a spanyol rendőrség.
Nemzetközi kábítószercsempész hálózatra csapott le a spanyol rendőrség. (A kép illusztráció.)

 

A légi úton működő bűnbanda felszámolása hatalmas előrelépés, ugyanis a helikopteres kábítószer-csempészet rendkívül ritka esetnek számít Európában. 

A hatóságoknak akkor lett gyanús a bűnszervezet, amikor rendszeres éjszakai mozgást észleltek Málaga és Almería térségében. Rövid megfigyelés után kiderítették, hogy a csempészek helikopterekkel nagy mennyiségű hasist juttatnak át Marokkóból Spanyolországba – egy-egy kör alkalmával akár 900 kilogramm kábítószert is csempészhettek. 

A hasist elhagyatott vidéki birtokokon és raktárépületekben rejtették el, majd furgonokkal szállították tovább Európa-szerte. 

A rajtaütés során a rendőrség egy helikoptert, fél tonna hasist, lőfegyvereket, készpénzt és több járművet is lefoglaltak, hat embert pedig letartóztattak. 

Az összehangolt akcióban spanyol, marokkói, belga és svéd rendőrök is részt vettek. 

