Megdöbbentő módszerrel csempésztek drogot, lecsapott a rendőrség – videó

Nemzetközi kábítószercsempész-hálózatra csapott le a spanyol rendőrség. A bűnszervezet helikopterekkel szállított hasist Marokkóból Spanyolországba – tájékoztat a CBS News.

Nemzetközi kábítószercsempész hálózatra csapott le a spanyol rendőrség. (A kép illusztráció.)

A légi úton működő bűnbanda felszámolása hatalmas előrelépés, ugyanis a helikopteres kábítószer-csempészet rendkívül ritka esetnek számít Európában.

A hatóságoknak akkor lett gyanús a bűnszervezet, amikor rendszeres éjszakai mozgást észleltek Málaga és Almería térségében. Rövid megfigyelés után kiderítették, hogy a csempészek helikopterekkel nagy mennyiségű hasist juttatnak át Marokkóból Spanyolországba – egy-egy kör alkalmával akár 900 kilogramm kábítószert is csempészhettek.

A hasist elhagyatott vidéki birtokokon és raktárépületekben rejtették el, majd furgonokkal szállították tovább Európa-szerte.

A rajtaütés során a rendőrség egy helikoptert, fél tonna hasist, lőfegyvereket, készpénzt és több járművet is lefoglaltak, hat embert pedig letartóztattak.

Az összehangolt akcióban spanyol, marokkói, belga és svéd rendőrök is részt vettek.

Spanish police said they broke up a criminal gang that flew helicopters to smuggle hashish into the country from Morocco https://t.co/wMYql0ZeHB pic.twitter.com/Xqjjn4Mkqd — Reuters (@Reuters) December 13, 2025

Drónnal érkezett a karácsonyi ajándék a börtönbe

Dél-Karolina állam egyik hírhedt büntetés-végrehajtási intézetébe a fogvatartottak majdnem kaptak egy különleges „karácsonyi ajándékot” – ám a csomag végül nem ért célba. Egy drón ejtette le a steakeket, ráklábakat és marihuánát a börtönbe, de a fegyőrök még időben lecsaptak a csempészárura.

Kábítószercsempész hajót semmisítettek meg

A Karib-tengeren az Egyesült Államok hadserege célzott csapást hajtott végre egy drogszállító hajó ellen november elején, amelyet egy terrorista szervezet használt kábítószer-kereskedelemre. Pete Hegseth védelmi miniszter közölte, hogy a műveletet Donald Trump elnök utasítására hajtották végre. Az akció során amerikai katonák nem sérültek meg.